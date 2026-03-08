El Estadio de Gran Canaria acoge un duelo directo por la zona alta entre canarios y ceutíes, separados por un solo punto en la clasificación de la Segunda División

La UD Las Palmas y el AD Ceuta FC se enfrentan este domingo, 8 de marzo, en el Estadio de Gran Canaria en un encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga Hypermotion. El choque se presenta como una cita clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la categoría de plata, dada la extrema igualdad que presentan en la tabla clasificatoria antes del pitido inicial.

El campeonato de LaLiga Hypermotion continúa su desarrollo con un enfrentamiento de alta tensión en las islas. La UD Las Palmas llega a esta vigésimo novena jornada tras haber medido sus fuerzas recientemente ante la Cultural Leonesa y el CD Castellón. Por su parte, el AD Ceuta FC encara el desplazamiento a territorio canario después de haber disputado sus últimos compromisos ligueros frente al Mirandés y el Granada.

Situación en la clasificación y estadísticas

La relevancia del encuentro queda refrendada por la posición que ocupan ambos clubes en la tabla. La UD Las Palmas se sitúa en la séptima plaza con 45 puntos, mientras que el AD Ceuta FC le sigue de cerca en la octava posición con 44 puntos. Una victoria de cualquiera de los dos equipos determinaría un cambio significativo en su futuro inmediato dentro de la clasificación.

En el apartado estadístico, el conjunto grancanario presenta un balance de 34 goles a favor y 22 en contra, cifras que se han traducido en 11 victorias, 12 empates y 5 derrotas. En su feudo, los amarillos han logrado hasta la fecha 6 triunfos, 5 empates y 3 partidos perdidos.

El AD Ceuta FC llega a la cita con un registro de 36 goles marcados y 39 encajados, acumulando un total de 13 victorias, 5 empates y 10 derrotas. En sus desplazamientos como visitante, el cuadro ceutí ha conseguido sumar 3 victorias y 4 empates, habiendo caído derrotado en 7 ocasiones fuera de su estadio.

Próximos compromisos

Tras la disputa de este encuentro, el calendario no dará tregua. La UD Las Palmas tendrá que afrontar sus siguientes retos ante el Albacete y el Real Sporting. En el caso del AD Ceuta FC, sus próximos rivales en la competición serán el RC Deportivo y el Leganés.

Horario y dónde ver el UD Las Palmas frente al AD Ceuta FC

El partido entre la UD Las Palmas y el AD Ceuta FC de la jornada 29 se disputa hoy, domingo 08 de marzo, en el Estadio de Gran Canaria. El inicio del encuentro está fijado para las 14:00 horas.

Para aquellos aficionados que deseen seguir el choque en directo por televisión, el encuentro podrá verse a través de las siguientes plataformas y canales:

• LaLiga Hypermotion (Esp)

• DAZN España

• LaLiga TV Bar 2 (Esp)