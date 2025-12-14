El PSOE vive un clima creciente de tensiones internas a la espera de aclarar el escenario político que se abrirá tras la etapa de Pedro Sánchez. Aunque no existe, por ahora, un movimiento organizado ni una corriente claramente definida, distintas fuentes socialistas reconocen que ya hay dirigentes y cuadros del partido que empiezan a posicionarse pensando en el día después del actual secretario general.

Más de un año después del 41º Congreso Federal celebrado en Sevilla, donde Sánchez fue reelegido con un discurso combativo y orientado a reforzar la cohesión interna, el partido muestra síntomas de desgaste. Aquella cita concluyó con un mensaje de unidad y resistencia frente a la oposición, pero el paso del tiempo y la acumulación de retos políticos han reactivado viejas dinámicas internas.

En privado, varios dirigentes admiten que el debate sucesorio se ha instalado de forma soterrada en el partido. No se expresa abiertamente en los órganos oficiales, pero sí en conversaciones discretas, movimientos tácticos y gestos que apuntan a una pugna latente por el control del futuro del PSOE. Este fenómeno, que algunos califican como “canibalismo interno”, no responde a una estrategia común, sino a iniciativas individuales y a la desconfianza entre distintas familias socialistas.

El liderazgo de Pedro Sánchez sigue siendo formalmente incuestionado, pero la falta de certezas sobre su horizonte político alimenta la inquietud. La coexistencia de lealtades públicas con maniobras privadas refleja un partido que, aunque mantiene la disciplina externa, empieza a mirar hacia dentro con recelo.

Mientras tanto, la dirección socialista intenta proyectar estabilidad y cerrar filas, consciente de que cualquier fractura visible podría tener un alto coste político. Sin embargo, el runrún interno crece y confirma que el PSOE ya se prepara, aunque sea de forma implícita, para un escenario en el que Sánchez deje de ser el eje indiscutible del proyecto.