La Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado un paso decisivo para asegurar que el cierre temporal del colegio Ramón y Cajal no suponga un obstáculo en el día a día de sus alumnos. Según informa el diario El Faro de Ceuta, la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes ha formalizado una nueva inversión destinada a cubrir los desplazamientos de las familias afectadas por las obras de emergencia en el centro.

Refuerzo económico para el segundo trimestre

Tras una fase inicial de creación y entrega de tarjetas, el Gobierno local ha aprobado una cuantía específica de 12.195,12 euros para gestionar las recargas de los bonobuses gratuitos durante el segundo trimestre del curso 2025-2026. Esta medida se suma a los más de 12.600 euros ya invertidos en la confección de los pases, elevando el presupuesto total del plan de apoyo para aliviar la logística familiar.

Gestión directa a través de Amgevicesa

Para agilizar los trámites y sortear la falta de personal operativo propio, la Ciudad ha delegado la ejecución de este servicio en la empresa municipal Amgevicesa. Al tratarse de una entidad de propiedad íntegramente pública, se garantiza una gestión directa y especializada del transporte urbano.

Los plazos establecidos para esta nueva fase de recargas son los siguientes:

Presupuesto de recarga: 12.195,12 €.

12.195,12 €. Plazo de ejecución: 49 días.

49 días. Objetivo: Continuidad del transporte gratuito durante el periodo lectivo actual.

Con esta resolución, las autoridades buscan mitigar el impacto económico que ha supuesto el traslado de los escolares a otros centros educativos de la ciudad mientras finalizan las reformas de urgencia en su colegio de referencia.