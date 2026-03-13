Para garantizar la asistencia farmacéutica y el acceso a medicamentos fuera del horario comercial habitual, se detallan a continuación las oficinas de farmacia que prestan servicio de guardia hoy en la ciudad autónoma, cubriendo tanto la zona centro como el campo exterior y el horario nocturno.
Zona Centro
- Farmacia Zurita C.B.
- Ubicación: Calle Beatriz de Silva, 5.
- Servicio: Horario diurno (de 09:00 a 22:00 horas).
Campo Exterior
- Farmacia Puya C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12 (Barriada de San José).
- Servicio: Horario diurno (de 09:00 a 22:00 horas).
Turno de Noche
- Farmacia Puya C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.
- Servicio: De 22:00 horas hasta las 09:00 horas de la mañana siguiente.