La mujer no ratifica su denuncia ante el juzgado tras sufrir un ataque de pánico, lo que deja a la jueza sin base para continuar la investigación por presunta agresión sexual.

Un nuevo e inesperado giro procesal podría aliviar la presión judicial sobre el exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. La segunda mujer que interpuso una denuncia contra el político por una presunta agresión sexual ha decidido no ratificar sus acusaciones ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid, una decisión que aboca irremediablemente al archivo de esta pieza de la investigación.

Según ha confirmado su letrado, Alfredo Arrién, la denunciante no se presentó en la sede judicial tras sufrir un fuerte ataque de pánico. El temor a las consecuencias personales, la exposición pública y el impacto emocional del proceso han sido los motivos que han llevado a la mujer a desistir de continuar con el procedimiento legal.

Un revés para la instrucción

La jueza había admitido recientemente la denuncia a trámite, iniciando una línea de investigación que se sumaba a la ya abierta anteriormente. Sin embargo, en delitos de esta naturaleza, la ratificación judicial de la víctima es un paso procesal indispensable. Sin este testimonio directo y ratificado ante el magistrado, la causa carece de sostén probatorio suficiente para avanzar hacia un juicio.

«La denunciante no se siente con fuerzas para afrontar las consecuencias del proceso», explicó su abogado a la agencia EFE tras el incidente.

El escenario judicial de Errejón

A pesar de este previsible archivo, Íñigo Errejón aún no queda totalmente libre de cuentas pendientes con la justicia:

Causa de Elisa Mouliaá: El proceso principal, iniciado por la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por hechos ocurridos en octubre de 2021, continúa su curso en otro juzgado madrileño.

El proceso principal, iniciado por la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá por hechos ocurridos en octubre de 2021, continúa su curso en otro juzgado madrileño. Pieza archivada: Esta segunda denuncia, ahora en punto muerto, se centraba en unos hechos diferentes que el juzgado especializado de violencia sobre la mujer estaba analizando desde hace apenas unas semanas.

Próximos pasos

Se espera que en las próximas horas la jueza dicte un auto de sobreseimiento libre o provisional, dada la imposibilidad de practicar la diligencia de ratificación. Este hecho supone un respiro para la defensa de Errejón, aunque el foco sigue puesto en el desarrollo de la denuncia original de Mouliaá, que sigue siendo el eje central de la polémica que forzó la dimisión del político.