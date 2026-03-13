La prestigiosa asociación cultural homenajea al club caballa, destacando su papel como motor de integración y unión en la ciudad de las cuatro culturas.

En el corazón del mes sagrado del Ramadán, el deporte y la cultura se han vuelto a dar la mano para celebrar la identidad de Ceuta. La Asociación Al Idrisi ha rendido un cálido homenaje a la AD Ceuta FC, dedicándole la tradicional ceremonia de ruptura del ayuno (Iftar) en un acto que trascendió lo deportivo para convertirse en un símbolo de convivencia.

El evento, celebrado en la sede de la Federación de Fútbol de Ceuta, contó con una representación institucional de alto nivel, encabezada por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el presidente del club, Luhay Hamido, acompañados por directivos y jugadores de la primera plantilla.

Un reconocimiento a la «labor integradora»

El homenaje llega en un momento dulce para el conjunto caballa. Tras su reciente ascenso a Segunda División, el equipo no solo destaca por sus resultados en el césped, sino por su capacidad para aglutinar a todos los sectores de la sociedad ceutí.

«La AD Ceuta FC actúa como herramienta de unión entre culturas, generaciones y barrios», destacaron desde la asociación durante el encuentro.

Como muestra de gratitud mutua, se vivió un momento especialmente emotivo cuando la madre de Luhay Hamido entregó una placa conmemorativa a Al Idrisi, agradeciendo su labor con la infancia y su contribución a la educación y la integración social en la ciudad.

Ceuta: Ejemplo de convivencia

El acto sirvió para recordar que Ceuta sigue siendo el escaparate mundial de la tolerancia entre sus cuatro culturas (cristiana, musulmana, hebrea e hindú). En este escenario, la AD Ceuta FC se consolida como su gran embajador, demostrando que el fútbol es un lenguaje universal capaz de fortalecer la vida social.

Puntos clave del encuentro: