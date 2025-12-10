La Biblioteca Pública Adolfo Suárez acogió este martes la presentación de la nueva página web de Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Ceuta, un proyecto que ha requerido dos años de trabajo y que se ha desarrollado en el marco de la Escuela Taller Puerta Califal, dependiente del SEPE.

Dirigido intelectualmente por el arquitecto y docente Carlos Pérez, el portal reúne por primera vez en un único espacio documentación arqueológica, arquitectónica y divulgativa, destinada tanto al público general como a investigadores y especialistas.

Antes del acto, el consejero de Comercio y Turismo, Nicola Cecchi, destacó “la dedicación y la profesionalidad” del equipo, agradeciendo al SEPE su apoyo. Subrayó que la iniciativa no solo es relevante para la preservación del patrimonio cultural, sino que también abre nuevas posibilidades de difusión turística.

Carlos Pérez señaló que el portal es fruto del esfuerzo conjunto de “quince alumnos, la monitora y el personal administrativo”, además de diversas instituciones que aportaron documentación. Pérez aseguró que el equipo trabajó con gran libertad creativa y calificó la plataforma como “la mejor web de patrimonio cultural de España” tras comparar con portales de otras comunidades autónomas y grandes ciudades.

El sitio, ya accesible en patrimonioculturalceuta.es, está diseñado para distintos perfiles: turistas, aficionados, historiadores, arqueólogos o arquitectos. La plataforma integra materiales de excavaciones y estudios realizados durante años, junto con recursos avanzados como infografías, modelados y contenidos audiovisuales. Entre los elementos destacados se encuentran la Puerta Califal, el Foso y el faro de Punta Almina, con explicaciones innovadoras que facilitan la comprensión de su importancia histórica.

Durante estos dos años, los alumnos recibieron formación teórica y práctica sobre patrimonio local y técnicas digitales, aprendiendo a manejar drones, escáneres y programas especializados. Pérez adelantó que el portal seguirá ampliándose con nuevas investigaciones, como las del Baluarte de la Bandera.

El arquitecto también resaltó la dimensión social del proyecto, fruto del trabajo con estudiantes de perfiles diversos, y recordó la necesidad de interpretar el patrimonio de Ceuta como un espacio de conexiones históricas amplias, incluyendo Marruecos, Mauritania, Portugal, Túnez, Egipto o Siria. Por ello, la web incorpora tipografías para facilitar su lectura en árabe y busca atraer también a usuarios del norte de África y el Sahel.

Entre los contenidos más destacados, el portal incluye información sobre el faro de Punta Almina, “el cuarto más antiguo de África aún en funcionamiento”, y trabajos de reconstrucción relacionados con figuras pioneras de la arqueología subacuática, como Juan Bravo. La intención es ofrecer una visión completa que abarque desde la prehistoria hasta la época moderna, incluyendo patrimonio material menos conocido.

El director del SEPE en Ceuta, Francisco Pérez Gil, situó el proyecto dentro de los cuarenta años de historia de las escuelas taller, destacando que el Puerta Califal es “el último desarrollado bajo la normativa antigua”, dirigida a jóvenes desempleados menores de 30 años. Desde 2024, los nuevos programas experienciales han sustituido a las escuelas taller, talleres de empleo y programas Tándem, mientras que el SEPE mantiene la financiación y la Ciudad Autónoma lidera la ejecución técnica.