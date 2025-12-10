El Ceuta continúa sorprendiendo en su regreso a la Segunda División casi medio siglo después. Tras sumar un punto en su visita al Granada, el equipo de José Juan Romero ocupa actualmente la séptima posición, empatado a puntos con el Burgos, equipo que marca la última plaza de los ‘playoffs’ de ascenso.

El conjunto caballa, que comenzó la temporada con tres derrotas consecutivas, ha sabido recuperar ritmo y ahora se postula como uno de los aspirantes a disputar las eliminatorias de ascenso por méritos propios.

Con dos partidos por delante antes del parón navideño, el Ceuta tiene la oportunidad de terminar el año entre los seis primeros de la categoría de plata. El próximo reto será recibir a Las Palmas, cuarto clasificado, en el Alfonso Murube. De lograr la victoria, los ceutíes se despedirían del año enfrentando al filial de la Real Sociedad, que lucha por alejarse de la zona de descenso.

José Juan Romero reconoce la sorpresa que supone la situación del equipo, pero los jugadores han recibido con ilusión estar en la zona alta de la tabla. Se trata de un bloque muy parecido al del pasado curso en Primera RFEF, pero con ambición de lograr grandes cosas en el fútbol profesional.