Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a un hombre por un delito de robo de vehículo, cuando intentaba cruzar la frontera del Tarajal a las 2:40 horas para salir del territorio Schengen y evadir la acción policial.

El detenido estaba siendo investigado por la Policía Foral de Navarra y circulaba con un vehículo sustraído al que había colocado de manera oculta una matrícula belga, también robada, que utilizaba para evitar controles. Durante el registro del coche, los agentes encontraron la segunda matrícula escondida entre el sillón trasero y el maletero del vehículo.

Según las autoridades, el arrestado podría estar vinculado a un grupo organizado dedicado al robo de vehículos y contaba con reclamaciones tanto de Bélgica como de la Policía Foral de Navarra.