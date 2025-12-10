El Centro Universitario UNED Ceuta y la Asociación Autismo Ceuta han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los estudiantes de la UNED realizar prácticas académicas externas en programas relacionados con la discapacidad.

El acuerdo fue suscrito por el director del Centro Universitario, Carlos Rontomé, y la presidenta de la Asociación Autismo Ceuta, Rahma Er Ryfy Mokhlis, y tiene una duración inicial de cuatro años, prorrogable por el mismo periodo.

Gracias a este convenio, los estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de grado y máster podrán desarrollar su periodo de prácticas en los diversos programas que la asociación lleva a cabo en la ciudad, fortaleciendo su formación práctica y su experiencia en el ámbito social y educativo.

Ambas instituciones han acordado la creación de una Comisión Mixta encargada de la programación, seguimiento y evaluación de las actividades derivadas del convenio. Esta comisión podrá contar con el apoyo de personal técnico especialista. Además, se designará un tutor o tutora de prácticas responsable del seguimiento y control del proceso formativo de los estudiantes durante su estancia en la asociación.

Con esta iniciativa, UNED Ceuta refuerza su compromiso con la formación integral del alumnado y amplía las oportunidades de prácticas externas en áreas de gran relevancia social.