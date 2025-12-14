El sorteo de La Primitiva del sábado 13 de diciembre de 2025 puso en juego un bote de 58 millones de euros. La combinación ganadora, formada por seis números entre el 1 y el 49, ya ha sido revelada, junto con el número complementario y el reintegro.

Combinación ganadora y reintegro

El sorteo de La Primitiva, que requiere acertar seis números para alcanzar el premio mayor, ya tiene sus resultados oficiales.

La Combinación Ganadora de seis números fue la siguiente:

1, 2, 6, 10, 11 y 43

El Número Complementario extraído del mismo bombo fue el 7.

Finalmente, el Reintegro, esencial para optar al bote al acertar los seis números, correspondió al número 1 (extraído de un bombo aparte del 0 al 9).

El próximo sorteo de La Primitiva tendrá lugar el lunes, 15 de diciembre de 2025, con un bote acumulado estimado de 59.500.000 €.

Aviso Importante: Este medio informa del resultado a título informativo. La única lista de premios y aciertos válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.

