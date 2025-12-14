A continuación, le ofrecemos toda la información sobre el sorteo de la Bonoloto celebrado el sábado 13 de diciembre de 2025. Para ganar, basta con elegir 6 números entre el 1 y el 49.

Combinación ganadora del sorteo

El sorteo de la Bonoloto ya tiene sus resultados oficiales.

La Combinación Ganadora de seis números fue la siguiente:

1, 13, 19, 26, 28 y 32

El Número Complementario extraído fue el 31.

El Reintegro correspondió al número 4.

Cómo jugar a la Bonoloto

La Bonoloto, creada en 1988 y regulada por Loterías y Apuestas del Estado, destina el 55% de su recaudación a premios.

Para jugar, se deben elegir 6 números entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 € y se requieren al menos dos apuestas para validar el boleto. El apostante puede optar por:

• Apuesta Simple: Jugar hasta 8 apuestas por boleto, eligiendo 6 números en cada una.

• Apuesta Múltiple: Seleccionar hasta un máximo de 11 números, aumentando las posibilidades de ganar y el coste.

Además, es posible jugar para un solo sorteo o participar con la misma combinación en los seis sorteos semanales (de lunes a sábado).

Aviso Importante: Este medio informa del resultado a título informativo. La única lista de premios y aciertos válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.

