La presidenta defiende a los profesionales sanitarios de Madrid y asegura que el Hospital de Torrejón, en el centro de la polémica, cuenta con un 8,6 de satisfacción de los usuarios tras la inspección regional.

La gestión sanitaria ha vuelto a ser el campo de batalla que enfrenta a Isabel Díaz Ayuso con el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado al Ejecutivo central de «poner en tela de juicio» a los profesionales sanitarios madrileños a raíz de la polémica suscitada por el Hospital de Torrejón.

La controversia se desató tras la filtración de un audio del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, quien supuestamente instaba a rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para incrementar beneficios.

Defensa del Hospital y de los Profesionales

Díaz Ayuso defendió la sanidad madrileña antes de asistir al acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados, y cuestionó la actitud del Gobierno central: «¿Qué hemos hecho esta semana antes de empezar a negar, insultar y arremeter?».

La presidenta detalló las conclusiones de la última inspección realizada por el Gobierno regional al centro hospitalario:

• Satisfacción del Usuario: El hospital recibe un 8,6 sobre 10 de media de satisfacción por parte de sus pacientes.

• Listas de Espera: Tiene listas de espera «inmejorables», muy por debajo de la media regional.

• Gestión: Se ha constatado que ha aumentado su plantilla y actividad, y que no ha habido quejas de los usuarios hasta el momento.

• Material Sanitario: El Gobierno regional asegura que no se reutilizó material sanitario de un solo uso, desmintiendo algunas acusaciones indirectas.

Ayuso fue rotunda al defender al personal sanitario: «Si dicen que se ha utilizado material reutilizado desde otros pacientes, eso significa que ha habido negligencia por parte del profesional sanitario del hospital. Y eso no lo voy a asumir«.

Fuentes del Ejecutivo autonómico sugieren que el audio de Gallart fue sacado de contexto y tenía que ver con rencillas internas del hospital, omitiendo la segunda parte de la conversación donde supuestamente expresaba: “Estamos dispuestos a continuar con el proyecto de Torrejón aunque la rentabilidad sea cero. Siempre tendremos que estar con una lista de espera mucho menor que la que tenga la pública. De lo que estamos hablando es sobre cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva”.

Choque Político por la Puerta del Sol

Díaz Ayuso también se mostró molesta por las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien se refirió a la Puerta del Sol como el «kilómetro cero de las torturas» durante un acto paralelo por el Día de la Constitución.

La presidenta corrigió estas afirmaciones, asegurando que la Puerta del Sol es el «kilómetro cero de la libertad» y de la convivencia.