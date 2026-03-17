El Ejecutivo argentino cumple su promesa de campaña y se desvincula formalmente del organismo internacional, alegando motivos de soberanía y eficiencia.

En un movimiento que marca un antes y un después en la política exterior y sanitaria del país, el Gobierno de Javier Milei ha formalizado este martes la salida definitiva de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida entra en vigor hoy, 17 de marzo de 2026, cumpliéndose exactamente un año desde que la administración libertaria notificara su intención de abandonar el organismo.

El anuncio oficial

El encargado de confirmar la noticia fue el canciller argentino, Pablo Quirno, quien utilizó sus redes sociales para dar el carpetazo final a décadas de pertenencia al ente regulador de la salud global.

«Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país», señaló Quirno a través de su perfil en la red social X.

Un giro de 180 grados en política exterior

Esta decisión no es una sorpresa, sino la culminación de un proceso iniciado hace doce meses. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei ha mantenido una postura crítica hacia los organismos multilaterales, argumentando que instituciones como la OMS vulneran la soberanía nacional y promueven agendas que, a su juicio, son contrarias a la libertad individual.

¿Qué implica esta salida?

La salida de Argentina de la OMS conlleva una serie de interrogantes y cambios estructurales:

Autonomía Sanitaria: El país dejará de estar sujeto a las directrices y protocolos sanitarios internacionales dictados por el organismo.

El país dejará de estar sujeto a las directrices y protocolos sanitarios internacionales dictados por el organismo. Ahorro Presupuestario: El Gobierno sostiene que esta medida ahorrará millones en cuotas de mantenimiento y burocracia internacional.

El Gobierno sostiene que esta medida ahorrará millones en cuotas de mantenimiento y burocracia internacional. Aislamiento o Alianzas Bilaterales: Argentina deberá ahora negociar acuerdos de salud de manera independiente con otros países o bloques, fuera del paraguas de la ONU.

Un escenario de incertidumbre

Aunque los simpatizantes del Gobierno celebran la medida como un acto de «independencia real», diversos sectores de la comunidad médica y la oposición han mostrado su preocupación por la pérdida de acceso a redes de vigilancia epidemiológica y programas de ayuda técnica en caso de futuras crisis sanitarias globales.

Argentina se convierte así en uno de los pocos países en el mundo que decide operar fuera de los marcos de la OMS, consolidando el perfil disruptivo de la gestión de Milei en el escenario internacional.