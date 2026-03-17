La institución humanitaria continúa con su tradicional cita diaria en la ciudad autónoma. Consulte la combinación ganadora y el histórico de resultados recientes

El sorteo de la Cruz Roja en Ceuta ha vuelto a concitar el interés de los ciudadanos este martes, 17 de marzo de 2026. Esta rifa diaria, que goza de un profundo arraigo en la sociedad ceutí, no solo representa una oportunidad de azar para los participantes, sino que constituye un pilar fundamental para la financiación de los proyectos sociales y humanitarios que la organización desarrolla en la ciudad.

Número premiado de hoy

El número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de Ceuta correspondiente a hoy, martes 17 de marzo de 2026, es el 180, identificado bajo el nombre popular de «La Lavandera».

Los poseedores de boletos con esta cifra deben verificar su participación para proceder, en su caso, a la gestión del premio a través de los canales oficiales habilitados por la Cruz Roja en la ciudad autónoma.

Histórico de resultados recientes

Para facilitar la comprobación de sorteos anteriores, se ofrece a continuación la relación detallada de los números premiados y sus denominaciones populares durante las últimas semanas:

Fecha Nombre popular Número 17/03/2026 La Lavandera 180 16/03/2026 La Dama 708 14/03/2026 San Pedro 329 13/03/2026 San Pedro 629 12/03/2026 La Dama 308 11/03/2026 El Pescado 287 10/03/2026 La Cama 604 09/03/2026 Los Patos 422 07/03/2026 Los Civiles 655 06/03/2026 La Pelea 265 05/03/2026 La Casa 064 04/03/2026 El Carbón 141 03/03/2026 Los Bombos 388 02/03/2026 La Mudanza 569 28/02/2026 El Fraile 867 27/02/2026 El Cañón 625 26/02/2026 Los Tacones 444 25/02/2026 El Pavo 495 24/02/2026 La Uva 415 23/02/2026 El Rosario 568 21/02/2026 El Cartucho 850 19/02/2026 El Garrote 334 18/02/2026 España 820 17/02/2026 El Gato 075 16/02/2026 La Campana 840 14/02/2026 El Fuego 035 13/02/2026 El Retrete 800 12/02/2026 El Caballo 431 11/02/2026 La Dama 408 10/02/2026 El Cañón 325 09/02/2026 El Mundo 947

Se recuerda a los ciudadanos la importancia de conservar sus boletos en buen estado y realizar las comprobaciones necesarias en los puntos de venta autorizados o en la sede local de la organización.