La institución humanitaria continúa con su tradicional cita diaria en la ciudad autónoma. Consulte la combinación ganadora y el histórico de resultados recientes
El sorteo de la Cruz Roja en Ceuta ha vuelto a concitar el interés de los ciudadanos este martes, 17 de marzo de 2026. Esta rifa diaria, que goza de un profundo arraigo en la sociedad ceutí, no solo representa una oportunidad de azar para los participantes, sino que constituye un pilar fundamental para la financiación de los proyectos sociales y humanitarios que la organización desarrolla en la ciudad.
Número premiado de hoy
El número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de Ceuta correspondiente a hoy, martes 17 de marzo de 2026, es el 180, identificado bajo el nombre popular de «La Lavandera».
Los poseedores de boletos con esta cifra deben verificar su participación para proceder, en su caso, a la gestión del premio a través de los canales oficiales habilitados por la Cruz Roja en la ciudad autónoma.
Histórico de resultados recientes
Para facilitar la comprobación de sorteos anteriores, se ofrece a continuación la relación detallada de los números premiados y sus denominaciones populares durante las últimas semanas:
|Fecha
|Nombre popular
|Número
|17/03/2026
|La Lavandera
|180
|16/03/2026
|La Dama
|708
|14/03/2026
|San Pedro
|329
|13/03/2026
|San Pedro
|629
|12/03/2026
|La Dama
|308
|11/03/2026
|El Pescado
|287
|10/03/2026
|La Cama
|604
|09/03/2026
|Los Patos
|422
|07/03/2026
|Los Civiles
|655
|06/03/2026
|La Pelea
|265
|05/03/2026
|La Casa
|064
|04/03/2026
|El Carbón
|141
|03/03/2026
|Los Bombos
|388
|02/03/2026
|La Mudanza
|569
|28/02/2026
|El Fraile
|867
|27/02/2026
|El Cañón
|625
|26/02/2026
|Los Tacones
|444
|25/02/2026
|El Pavo
|495
|24/02/2026
|La Uva
|415
|23/02/2026
|El Rosario
|568
|21/02/2026
|El Cartucho
|850
|19/02/2026
|El Garrote
|334
|18/02/2026
|España
|820
|17/02/2026
|El Gato
|075
|16/02/2026
|La Campana
|840
|14/02/2026
|El Fuego
|035
|13/02/2026
|El Retrete
|800
|12/02/2026
|El Caballo
|431
|11/02/2026
|La Dama
|408
|10/02/2026
|El Cañón
|325
|09/02/2026
|El Mundo
|947
Se recuerda a los ciudadanos la importancia de conservar sus boletos en buen estado y realizar las comprobaciones necesarias en los puntos de venta autorizados o en la sede local de la organización.