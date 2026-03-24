Ingesa incorpora a una especialista para estudiar las alteraciones del ADN en procesos tumorales y mejorar el registro de la enfermedad en la ciudad.

El Hospital Universitario de Ceuta da un paso al frente en la medicina de precisión. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha puesto en marcha un ambicioso programa de investigación oncológica que permitirá, por primera vez, analizar a fondo las determinaciones genéticas de los procesos cancerígenos en la población local.

Investigación del ADN y detección precoz

Al frente de este proyecto se encuentra una nueva oncóloga cuya incorporación, efectiva desde este mes de marzo, no responde a la cobertura de una baja común, sino a la ejecución de un plan estratégico de carácter temporal que se extenderá hasta diciembre de 2026.

Los objetivos principales de esta nueva unidad son:

Análisis genético: Identificar mutaciones y alteraciones en el ADN que desencadenan el desarrollo de neoplasias.

Identificar mutaciones y alteraciones en el ADN que desencadenan el desarrollo de neoplasias. Registro del Cáncer: Implementar y actualizar una base de datos detallada sobre la incidencia de la enfermedad en la Ciudad Autónoma.

Implementar y actualizar una base de datos detallada sobre la incidencia de la enfermedad en la Ciudad Autónoma. Control de síntomas: Optimizar el manejo clínico y paliativo de los pacientes en tratamiento.

Un tercer oncólogo para el Hospital Universitario

La llegada de esta facultativa supone, de facto, contar con un tercer oncólogo en planta, lo que aligera la carga asistencial y permite dedicar recursos específicos a la investigación científica sin descuidar la atención directa.

Este contrato se enmarca en una serie de incorporaciones que Ingesa ha realizado desde comienzos de 2026 para fortalecer áreas críticas. A diferencia de las recientes vacantes cubiertas en Oftalmología o Medicina de Familia (centro de salud Otero), esta plaza tiene un perfil nítidamente investigador y de gestión técnica.

Transparencia en el proceso de selección

El proceso de adjudicación de la plaza se ha regido por un riguroso baremo de méritos y la evaluación de un proyecto técnico de gestión. Según los documentos oficiales, la comisión evaluadora ha ratificado la idoneidad de la especialista —única aspirante presentada a esta convocatoria específica—, quien cumple con todos los requisitos de titulación, experiencia y capacidad funcional exigidos por el sistema público de salud.