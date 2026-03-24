Juan Vivas y la cúpula del club analizan en la Cadena SER las claves de un éxito que trasciende lo deportivo: «El Murube es el reflejo de una sociedad unida».

La madrugada de este martes, la AD Ceuta ha dado el salto definitivo al escaparate nacional. En una edición especial de ‘El Larguero’, dirigida por Manu Carreño, el club caballa no solo fue protagonista por su gesta deportiva —regresar a Segunda División tras 45 años—, sino por convertirse en un símbolo de unidad y estabilidad institucional en toda España.

Vivas: «Un escaparate de orgullo y confianza»

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, encabezó la representación ceutí subrayando que este ascenso es una «hazaña difícilmente igualable». Para el líder autonómico, el impacto del equipo va mucho más allá de la tabla de clasificación:

«No existen sueños imposibles. El Ceuta ha devuelto la ilusión y la confianza a los ciudadanos, proyectando una imagen de convivencia que rompe estereotipos», afirmó Vivas, señalando al estadio Alfonso Murube como un ejemplo de armonía entre culturas y religiones.

El «Método de la Caja» y la gestión de Luhay Hamido

El presidente del club, Luhay Hamido, desveló los pilares que han llevado al equipo desde la Tercera División en 2017 hasta la élite profesional. La clave reside en el «método de la caja»: una gestión económica austera y equilibrada que prioriza la inversión en el césped frente a estructuras innecesarias. «Nos centramos en lo controlable, evitando déficits y construyendo desde el compromiso», explicó Hamido, quien ha logrado reconectar a la afición con un proyecto que hoy es envidiado a nivel nacional.

ADN deportivo: Ofensividad y factor humano

En los micrófonos de la SER también estuvieron presentes los artífices técnicos del éxito:

José Juan Romero (Entrenador): Defendió su innegociable estilo de juego ofensivo. «Disfruto del día a día hasta que llega el partido», confesó, restando dramatismo a la presión del fútbol profesional y manteniendo la filosofía que los hizo grandes en categorías inferiores.

Defendió su innegociable estilo de juego ofensivo. «Disfruto del día a día hasta que llega el partido», confesó, restando dramatismo a la presión del fútbol profesional y manteniendo la filosofía que los hizo grandes en categorías inferiores. Edu Villegas (Director Deportivo): Destacó que el secreto de los fichajes no es solo el talento, sino el valor humano. «Somos una familia exigente; aquí el sentido de pertenencia es fundamental para rendir».

Un futuro sin techos

La directiva y el cuerpo técnico coincidieron en que, aunque el objetivo inmediato es la permanencia, el reconocimiento nacional es una oportunidad de oro para consolidar el proyecto. La visibilidad que otorga el fútbol profesional no solo beneficia al club, sino que potencia el turismo y la imagen de Ceuta como una ciudad moderna, diversa y con un potencial imparable.