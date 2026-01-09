La ciudad autónoma de Ceuta acogerá el próximo 9 de abril la VI Jornada Internacional de Juego Responsable Ceuta-LATAM, un evento híbrido y bilingüe (español e inglés) organizado por la Alianza Internacional por un Juego Responsable, en colaboración con el Gobierno de Ceuta.

Bajo el lema «Cooperación internacional para un juego seguro y sostenible», la jornada reunirá a administraciones públicas, reguladores, fuerzas de seguridad, operadores, asociaciones de jugadores, proveedores tecnológicos y ligas deportivas de Europa y Latinoamérica. El encuentro pondrá especial énfasis en la cooperación institucional como herramienta para reforzar la protección al jugador, la integridad y la seguridad del ecosistema del juego a ambos lados del Atlántico.

En un sector en plena transformación, la jornada busca ser práctica y operativa: mejorar la coordinación entre instituciones, compartir capacidades y promover protocolos comunes para anticipar y responder a riesgos transfronterizos, entre ellos el fraude, los amaños deportivos, la prevención del blanqueo de capitales y la integración de la innovación tecnológica con garantías de seguridad y responsabilidad.

Un espacio de trabajo y consenso

Ceuta-LATAM se concibe como un espacio de diálogo orientado a establecer puentes estables entre reguladores, administraciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades de integridad, representantes de ligas deportivas, operadores y asociaciones de jugadores. La meta es avanzar hacia un marco compartido de buenas prácticas y mecanismos de cooperación, incluyendo intercambio de información, coordinación operativa y estándares mínimos comunes.

La elección de Ceuta como sede refuerza su papel como hub tecnológico y fiscal del iGaming en España. En los últimos años, la ciudad ha atraído a numerosos operadores y proyectos de juego online, impulsados por un entorno regulatorio estable y un régimen económico-fiscal específico. Este ecosistema ha favorecido la creación de empleo cualificado y el desarrollo de proveedores de tecnología, compliance, integridad y seguridad.

“Ceuta ha demostrado que atraer empresas y talento debe ir de la mano de cooperación institucional y estándares compartidos. Esta Jornada refuerza nuestra apuesta por un crecimiento sostenible, con la protección del jugador y la integridad como prioridades”, destacan desde el Gobierno de Ceuta.

Ejes de contenido

Inteligencia Artificial aplicada a personalización responsable, seguridad y equidad.

Criptomonedas y blockchain: trazabilidad y prevención del blanqueo.

Integridad y lucha contra el fraude y amaños deportivos.

Brasil como mercado emergente y aprendizaje regulatorio para LATAM.

Gamificación y personalización responsable para la retención de jugadores.

Innovación responsable y gestión de riesgos emergentes.

Formato y resultados esperados

El encuentro será híbrido, con asistencia presencial en Ceuta y participación remota de ponentes internacionales. Combinando paneles de debate y espacios de networking, la jornada busca facilitar acuerdos de colaboración entre instituciones y actores del sector. Como resultado se elaborará una síntesis de conclusiones y recomendaciones para reforzar la cooperación Ceuta-LATAM en protección al jugador, integridad y prevención del fraude.

Sobre la Alianza Internacional por un Juego Responsable

Impulsa iniciativas de cooperación, formación y reconocimiento de buenas prácticas para promover un juego seguro y sostenible, coordinando esfuerzos con instituciones públicas y actores del sector. Entre sus miembros destacan el operador DREAMS, los Premios al Juego Responsable y RSC, y la University of Nevada, Las Vegas (UNLV).

Sobre el Gobierno de Ceuta

Promueve el desarrollo económico y la atracción de inversión vinculada a la innovación, consolidando un ecosistema de empresas y servicios asociados al juego online bajo un marco regulatorio responsable y un régimen económico-fiscal específico, posicionando a Ceuta como puente natural entre Europa y Latinoamérica.