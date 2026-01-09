El fútbol ceutí y la comunidad local lloran la pérdida de José Manuel Márquez Muñoz, conocido cariñosamente como Pepe “Koki”, quien falleció recientemente dejando un legado imborrable tanto en el deporte como en la vida cofrade de la ciudad, según informa El Faro de Ceuta.

Pepe Márquez fue colaborador de la Real Federación de Fútbol de Ceuta (RFFCE), donde destacó por su labor en la recopilación de datos históricos de clubes, preservando recuerdos de equipos, escudos y fechas fundacionales que hoy forman parte de la memoria futbolística de Ceuta. La RFFCE expresó su pesar: “La Real Federación de Fútbol de Ceuta lamenta profundamente el fallecimiento de José Manuel Márquez Muñoz, conocido como Pepe Márquez ‘Koki’. Desde la RFFCE trasladamos nuestro más sincero pésame a familiares, amistades y conocidos. Descanse en paz”, según recoge El Faro de Ceuta.

Además de su compromiso con el fútbol, Pepe fue hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de La Encrucijada y María Santísima de Las Lágrimas, donde dejó una huella imborrable por su entrega y dedicación. La hermandad declaró: “Pepe fue ejemplo de compromiso, fe y entrega, guiando con humildad y cariño a cuantos compartimos con él esta devoción. Su legado permanecerá siempre vivo en el corazón de nuestros cofrades y en la historia de nuestra cofradía. Descanse en paz nuestro hermano Pepe Márquez”, informa El Faro de Ceuta.

Pepe también fue trabajador del Hotel La Muralla y una figura muy conocida en la barriada del Polígono Virgen de África, destacando por su pasión por el fútbol, la cofradía y la historia local, añade El Faro de Ceuta.

Su fallecimiento deja un vacío notable en Ceuta, donde su labor en la preservación del deporte y su dedicación a la comunidad serán siempre recordadas.