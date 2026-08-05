El Gobierno de Ceuta ha reconocido su preocupación por los mensajes difundidos en redes sociales que convocan a intentar una nueva entrada colectiva en la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto. El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha confirmado que estas publicaciones ya han sido comunicadas a los organismos competentes para que evalúen su alcance.

“Obviamente, después de lo que ha pasado, preocupa que haya esa rumorología en redes”, ha señalado Ramírez. El portavoz ha precisado que la Ciudad ha trasladado los mensajes a las autoridades responsables para que los tengan en cuenta ante la posibilidad de que se produzca un episodio similar al vivido recientemente.

“Esperemos que no sea el caso”, ha añadido.

Los mensajes circulan por TikTok y WhatsApp

Durante los últimos días se han difundido publicaciones en plataformas como TikTok y WhatsApp que invitan a incorporarse a grupos de mensajería creados para coordinar un intento colectivo de llegada a Ceuta.

Las convocatorias sitúan como posible punto de concentración la localidad marroquí de Castillejos —Fnideq—, próxima a la frontera con la ciudad autónoma.

En uno de los mensajes puede leerse: “Hemos creado un grupo. Quien quiera entrar, bienvenido”, acompañado de la fecha 15/08/2026.

También aparecen expresiones como “Nuestra última oportunidad” o “Todo se verá ese día”, aunque por el momento no existe confirmación de que el llamamiento vaya a materializarse.

Grupos vinculados al término ‘harraga’

Uno de los grupos aparece identificado como “haraga mrc”, en referencia al término harraga, utilizado en el norte de África para denominar a quienes intentan emigrar o atravesar fronteras de manera irregular.

Las publicaciones se comparten principalmente en perfiles y comunidades digitales utilizadas por personas interesadas en llegar a territorio español.

Las autoridades deberán determinar ahora si los mensajes forman parte de una convocatoria con capacidad real de movilización o si se limitan a publicaciones sin repercusión fuera del entorno digital.

Una convocatoria similar circuló en 2024

La situación recuerda a la registrada durante el verano de 2024, cuando las redes sociales también se utilizaron para promover una entrada colectiva hacia Ceuta.

En aquella ocasión, los mensajes señalaban el 15 de septiembre como fecha para concentrarse en las inmediaciones de la frontera.

Durante agosto de ese año llegaron a contabilizarse jornadas con más de 700 entradas por mar y por el vallado, lo que llevó a reforzar el dispositivo de vigilancia.

Posteriormente, las autoridades españolas y marroquíes desplegaron un amplio operativo que impidió que la convocatoria del 15 de septiembre desembocara en una entrada masiva, pese a que centenares de personas se desplazaron hasta la zona fronteriza.

Ceuta reclama más medios policiales

Alejandro Ramírez ha explicado que el Gobierno autonómico trabaja actualmente sobre tres objetivos principales.

El primero es reclamar al Gobierno central todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad en Ceuta.

“Hace falta más medios y policías nacionales para garantizar la seguridad en las diferentes barriadas y entornos de Ceuta”, ha señalado el portavoz.

La Ciudad considera necesario mantener un refuerzo policial suficiente tanto en el perímetro fronterizo como en los barrios afectados por las consecuencias de la reciente crisis.

Piden difundir la situación y reforzar el respaldo europeo

El Ejecutivo ceutí también reclama que la situación de la ciudad tenga mayor difusión en los medios nacionales e internacionales.

Su objetivo es explicar lo ocurrido y llamar la atención sobre los problemas que todavía permanecen abiertos después de la entrada masiva.

Además, Ceuta solicita el respaldo de las instituciones europeas para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea situadas en el norte de África.

El Gobierno autonómico pide una respuesta firme que incluya tanto a Ceuta como a Melilla y que permita reforzar la seguridad ante posibles nuevos episodios de presión fronteriza.