Ferran Torres ha cambiado por un día el fútbol por el béisbol. El delantero del Barcelona fue el encargado de realizar el lanzamiento de honor antes del partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis en el Yankee Stadium.

La aparición se produce semanas después de que el futbolista español marcara el gol de la final del Mundial frente a Argentina, una actuación que lo convirtió en uno de los grandes protagonistas del título conquistado por la Selección Española.

Invitado por la franquicia neoyorquina, Ferran saltó al terreno de juego con la tradicional camiseta de rayas de los Yankees y el número siete, el mismo dorsal que lució con España en la final mundialista.

Una jornada diferente en Nueva York

El delantero, de 26 años, participó en uno de los actos más reconocibles del deporte estadounidense: el lanzamiento de la primera bola antes del comienzo de un partido de la MLB.

Su presencia en el estadio forma parte de la gira promocional que está realizando en Estados Unidos, donde también ha intervenido en distintos medios de comunicación.

La imagen de Ferran sobre el montículo del Yankee Stadium llamó especialmente la atención por el contraste entre su habitual papel como futbolista y su participación en uno de los escenarios más emblemáticos del béisbol.

El número siete volvió a acompañarlo

Ferran Torres lució una camiseta personalizada de los Yankees con el dorsal siete.

Ese número tiene un significado especial para el atacante después de utilizarlo durante la final del Mundial frente a Argentina, en la que anotó el tanto decisivo para España.

El guiño reforzó la conexión entre su reciente éxito con la selección y su aparición en Nueva York.

Deja abierta la puerta a decidir su futuro

Durante su estancia en Estados Unidos, Ferran también ha hablado sobre su situación profesional.

En una entrevista en el programa Today Show, de la cadena NBC, reconoció que todavía debe tomar una decisión sobre su futuro.

“Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé”, señaló.

El futbolista tiene contrato con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2027, aunque la información apunta a que sus opciones pasan por renovar con el Barcelona o valorar una posible salida al PSG.

Una gira marcada por su reciente éxito

La participación en el Yankee Stadium se suma a las apariciones públicas realizadas por Ferran Torres tras el Mundial.

Su gol en la final frente a Argentina elevó su protagonismo internacional y lo situó en el centro de numerosas entrevistas y actos promocionales.

Por ahora, el delantero disfruta de esta nueva etapa de reconocimiento mientras mantiene abierta la incógnita sobre el club en el que continuará su carrera.