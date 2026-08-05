El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que el Gobierno recibiera avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la magnitud de la crisis migratoria registrada en Ceuta. Mientras tanto, Vox ha presentado una denuncia contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma y ha solicitado investigar si existieron fallos u omisiones en la gestión de la frontera.

La crisis mantiene abierto el enfrentamiento político entre el Ejecutivo y la oposición, al tiempo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continúan desplegadas en el entorno del Tarajal y otros puntos sensibles.

Vox denuncia al delegado del Gobierno

Vox ha presentado una denuncia contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y contra todas las autoridades cuya posible responsabilidad pueda derivarse de la investigación.

La formación reclama que un juez determine si las administraciones competentes cumplieron sus obligaciones, qué información manejaban antes de la entrada masiva y si se produjeron omisiones que pudieran haber agravado la situación.

Estas acusaciones deberán ser examinadas por la Justicia y no implican que las personas señaladas hayan cometido delito alguno.

Piden incorporar informes de inteligencia

El partido sostiene que la crisis no fue completamente imprevisible y afirma que estuvo precedida por advertencias relacionadas con el aumento de la presión migratoria y la falta de recursos en la frontera.

Por este motivo, Vox solicita que se incorporen a la investigación informes de inteligencia, Seguridad Nacional y el Tribunal de Cuentas con el objetivo de reconstruir la actuación de las autoridades antes y durante la crisis.

La petición contrasta con la posición expresada por Marlaska, quien niega que existieran avisos del CNI sobre la entrada masiva registrada en Ceuta.

Vox reclama más presencia militar

La formación dirigida por Santiago Abascal también ha solicitado medidas cautelares urgentes para reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en Ceuta.

Entre sus peticiones figura un incremento del control marítimo mediante medios de la Armada en las inmediaciones del espigón del Tarajal, así como el mantenimiento del apoyo militar mientras continúe la presión migratoria.

Vox reclama además intensificar las identificaciones en la vía pública, aunque señala que estas actuaciones deberán realizarse con control judicial y respetando las garantías legales.

Consecuencias para los vecinos y comercios

En su escrito, Vox pone el foco en el impacto que la crisis habría tenido sobre los residentes de Ceuta.

La formación menciona comercios cerrados, restricciones de hecho a la movilidad y riesgos para la seguridad de las personas y sus propiedades. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos incluidos en la denuncia presentada por el partido.

La situación ha generado preocupación entre distintos sectores de la ciudad mientras las autoridades continúan trabajando para recuperar la normalidad.

La atención a los menores sigue siendo prioritaria

Las administraciones mantienen los dispositivos de atención y acogida destinados a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta.

Su alojamiento, protección y eventual traslado a otras comunidades autónomas constituyen uno de los principales retos derivados de la crisis y uno de los asuntos que más tensión está generando entre el Gobierno central y las autonomías.

La Unión Europea mantiene su respaldo

Los ministros del Interior de la Unión Europea han reiterado su apoyo a España ante la situación registrada en Ceuta.

Los responsables europeos han apostado por reforzar los sistemas de detección temprana, el intercambio de información y la protección de las fronteras exteriores para responder con mayor rapidez ante posibles episodios similares.

Mientras continúa el debate político y judicial, la frontera permanece bajo vigilancia reforzada. Los cuerpos de seguridad mantienen activo el dispositivo especial en el Tarajal y en otros enclaves considerados sensibles.