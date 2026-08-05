El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido este miércoles la colaboración de todas las comunidades autónomas en el reparto de los menores migrantes no acompañados que entraron en Ceuta durante la reciente crisis fronteriza.

En una entrevista en RTVE, Cuerpo ha recordado que todas las autonomías deberán cumplir la legislación vigente, incluidas las gobernadas por el Partido Popular. También ha relacionado parte de las reticencias al reparto con los acuerdos regionales entre PP y Vox.

“El PP y los gobiernos gobernados por el PP tienen que cumplir la ley, al igual que el resto”, ha afirmado el vicepresidente, quien ha reclamado “solidaridad” para atender a los menores que permanecen bajo protección de las administraciones.

El Gobierno analiza el impacto económico en Ceuta

Cuerpo ha explicado que el Ejecutivo mantiene bajo seguimiento las consecuencias económicas provocadas por la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

Según ha indicado, se han registrado cierres de pequeños comercios, una reducción de la actividad turística y la suspensión de las fiestas patronales.

El Gobierno trabaja con la Cámara de Comercio y diferentes asociaciones empresariales para valorar posibles medidas que permitan garantizar la continuidad de la actividad económica.

“Estamos en un momento de monitorización del impacto en los comercios locales”, ha señalado Cuerpo, quien ha defendido la necesidad de preparar una respuesta específica para los establecimientos afectados.

Pide reforzar los sistemas de alerta temprana

El vicepresidente también ha reconocido la necesidad de mejorar los mecanismos de alerta temprana para prevenir situaciones similares.

Cuerpo ha elogiado el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia y ha insistido en que la magnitud de la entrada irregular fue “totalmente imprevisible”.

También ha advertido de la importancia de combatir la desinformación y reforzar la coordinación con la Unión Europea, al recordar que Ceuta no solo constituye una frontera española, sino también comunitaria.

“El respaldo de la UE es fundamental y tiene que ayudar a dar un mensaje disuasorio”, ha manifestado.

Defiende la cooperación con los países de origen

Preguntado por las relaciones con Marruecos, Cuerpo ha defendido que el Gobierno actúa para preservar la soberanía y la integridad territorial de España.

También ha abogado por fortalecer la cooperación con los países de origen y tránsito de los migrantes, mencionando expresamente a Senegal, Mauritania y Argelia.

A su juicio, la coordinación internacional debe orientarse a reducir las salidas irregulares y prevenir nuevas entradas masivas.

“Ceuta es parte del territorio español y europeo”, ha subrayado el vicepresidente.

Los forenses completan 77 de las 79 autopsias

Mientras continúa el debate político, los médicos forenses de Ceuta han realizado ya 77 autopsias de los 79 cadáveres recibidos, según las fuentes citadas.

Los trabajos han permitido identificar hasta el momento a dos de las personas fallecidas durante la entrada masiva. Está previsto que este miércoles finalicen las dos autopsias pendientes.

Las autoridades mantienen abiertas las labores de identificación y esclarecimiento de las circunstancias de las muertes.

Preocupación por la convocatoria del 15 de agosto

Las autoridades ceutíes también siguen con atención los mensajes difundidos en redes sociales que convocan un nuevo intento de entrada colectiva para el próximo 15 de agosto.

Por el momento, no existe confirmación de que el llamamiento vaya a materializarse, aunque la difusión ha provocado preocupación después de la reciente crisis fronteriza.

El Gobierno sostiene que trabaja para prevenir nuevos episodios, reforzar la vigilancia y recuperar la normalidad en Ceuta.

Marlaska niega que Interior recibiera avisos previos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a insistir este martes en que su departamento no recibió informes que anticiparan un episodio de la magnitud registrada.

Durante sus contactos con las instituciones europeas, Marlaska defendió que las devoluciones realizadas tras la entrada masiva permitieron preservar la integridad del espacio Schengen.

El Ejecutivo mantiene que la prioridad ahora es atender a los menores, apoyar a la ciudad autónoma y reforzar los mecanismos de prevención y coordinación internacional.