Las dos ciudades autónomas encabezan el ranking de peor valoración del sistema sanitario, según el último barómetro del CIS

Ceuta y Melilla son las ciudades con peor percepción ciudadana de la sanidad pública en España, de acuerdo con los datos más recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondientes a 2025. El estudio sitúa a ambas localidades a la cola en cuanto a satisfacción con la gestión sanitaria dependiente del Gobierno central.

En el caso de Ceuta, el 28,5% de los encuestados afirma estar muy insatisfecho con el funcionamiento del sistema sanitario público, mientras que en Melilla este porcentaje se sitúa en el 11,3%. Estas cifras colocan a las dos ciudades autónomas como las peor valoradas del país en este ámbito.

La encuesta también pone de manifiesto una fuerte demanda de cambios estructurales. En Melilla, más de la mitad de la población, un 54,8%, considera urgente una reforma profunda del sistema sanitario, frente al 20,8% registrado en Ceuta. Asimismo, un 33,9% de los ceutíes y un 18,8% de los melillenses opinan que la sanidad pública funciona mal y necesita intervenciones importantes para mejorar la atención a los pacientes.

Aumento del interés por la sanidad privada

El barómetro del CIS refleja además un notable crecimiento del interés por la sanidad privada en ambas ciudades. En Melilla, el 64,6% de los ciudadanos optaría por un modelo sanitario privado si tuviera la posibilidad, mientras que en Ceuta esta opción resulta atractiva para el 45% de los encuestados.

Este desplazamiento hacia la sanidad privada parece estar vinculado a la percepción de carencias en la atención pública, la escasez de recursos y los retrasos en la prestación de servicios, factores que refuerzan la imagen de la sanidad privada como una alternativa más eficaz.

Metodología del estudio

El estudio se realizó entre los meses de abril y octubre de 2025 y contó con la participación de 7.800 personas en todo el territorio nacional. De ellas, 252 entrevistas correspondieron a Ceuta y Melilla, con un reparto equitativo de 126 encuestas en cada ciudad.

Los resultados del barómetro subrayan la necesidad de que el Gobierno central revise el modelo de gestión sanitaria en las ciudades autónomas, teniendo en cuenta la percepción ciudadana y el creciente interés por alternativas privadas.

La conclusión del CIS es contundente: Ceuta y Melilla continúan afrontando los mayores desafíos para ofrecer una sanidad pública de calidad que responda a las expectativas y necesidades de su población.