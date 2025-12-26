El calendario deportivo ceutí se despide de 2025 con un fin de semana cargado de actividad. Los días 27 y 28 de diciembre, la ciudad acogerá varias pruebas que combinarán competición, naturaleza y compromiso social, atrayendo a participantes de todas las edades.

Uno de los eventos más esperados llegará el domingo 28 de diciembre con la celebración de la San Silvestre, que alcanza su 48ª edición. La prueba volverá a llenar las calles de corredores y ambiente festivo, comenzando a las 11:00 horas para los más pequeños y a las 12:00 horas para las categorías adultas. La elevada demanda quedó patente con el rápido agotamiento de los 500 dorsales iniciales, lo que llevó al Instituto Ceutí de Deportes a ampliar el cupo con 100 plazas adicionales ante el interés generado.

La actividad deportiva arrancará un día antes, el sábado 27 de diciembre, con una propuesta distinta pero igualmente consolidada. El Club de Montaña Anyera organizará la Marcha Senderista de Fin de Año, que partirá a las 8:50 horas desde el Centro Ecuestre Ciudad de Ceuta. El itinerario, de unos 12 kilómetros, recorrerá diversos parajes naturales y puntos emblemáticos del entorno, con un tiempo estimado de tres horas hasta su llegada al mismo punto de salida.

Ese mismo sábado, la solidaridad tendrá un papel protagonista en la piscina del Complejo Deportivo ‘Lorena Miranda’, donde a partir de las 9:00 horas se celebrará la VIII edición del 100×100 Solidario. Esta cita acuática mantendrá su esencia social, fomentando la práctica de la natación y la deportividad, al tiempo que recauda fondos destinados a proyectos solidarios.

Con estas iniciativas, Ceuta pondrá el broche final al año 2025 apostando por el deporte como punto de encuentro, celebración y ayuda a los demás.