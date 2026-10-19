El Partido Popular de Ceuta ha finalizado la semana con la celebración de la primera reunión de su comité de campaña. En el encuentro, el partido ha subrayado la unidad y la ilusión de su equipo, comprometiéndose a no realizar una campaña centrada únicamente en el 29N.

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El PP ceutí ha manifestado su intención de seguir peleando por Ceuta, reconociendo los desafíos que enfrenta la ciudad y mostrando su compromiso con el futuro de los ceutíes. ‘Ceuta sigue’, afirman, destacando su decisión de permanecer junto a su comunidad.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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