El legendario actor de acción y experto en artes marciales, de 86 años, fue ingresado en un centro de la isla de Kauai. Fuentes cercanas aseguran que se encuentra estable y «de buen humor».

El mundo del espectáculo y de las artes marciales permanece en vilo tras conocerse que Chuck Norris ha sido hospitalizado de emergencia durante las últimas 24 horas. Según adelantó el portal estadounidense TMZ y han confirmado diversos medios internacionales este 19 de marzo, el protagonista de Walker, Texas Ranger sufrió un problema de salud repentino mientras se encontraba en su residencia de la isla de Kauai.

Una emergencia inesperada

Aunque la naturaleza exacta de la afección médica no ha sido revelada por su equipo de representación, la noticia ha causado un gran impacto debido a la vitalidad que el actor ha mostrado recientemente. De hecho, el incidente ocurrió apenas nueve días después de su 86º cumpleaños, una fecha que celebró compartiendo un vídeo en sus redes sociales donde se le veía entrenando y boxeando con gran agilidad.

«No envejezco, subo de nivel», escribió Norris en su cuenta de Instagram el pasado 10 de marzo, agradeciendo a sus seguidores por «un año más de buena salud».

Estado actual: Consciente y bromeando

A pesar del hermetismo inicial, las noticias que llegan desde el hospital son alentadoras. Fuentes con conocimiento directo han indicado que el actor está consciente y de buen ánimo. Un amigo cercano al intérprete incluso llegó a hablar con él por teléfono poco después del ingreso, asegurando que Norris se encontraba «haciendo bromas», lo que sugiere que su situación, aunque requiere vigilancia médica, podría no ser crítica.

El «invencible» de la cultura pop

Carlos Ray «Chuck» Norris, quien saltó a la fama mundial tras su mítico combate con Bruce Lee en El furor del dragón (1972), es más que un actor para internet; se ha convertido en un icono de la invulnerabilidad gracias a los populares «Chuck Norris Facts».

Por ello, las redes sociales se han llenado rápidamente de mensajes de apoyo mezclados con el humor característico de sus fans: «El hospital no ha ingresado a Chuck Norris, Chuck Norris ha ingresado al hospital para ver si los médicos están sanos».

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial detallando si el actor recibirá el alta o si deberá permanecer en observación bajo el clima tropical de Hawái, donde reside parte del año.