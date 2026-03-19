La ONCE ha completado su intensa jornada de sorteos de este jueves 19 de marzo de 2026. Hoy no solo se han celebrado las extracciones habituales de Super 11 y Triplex, sino que también contamos con los resultados de «Mi Día» y el tradicional Cupón Diario.

¿Te ha sonreído la fortuna hoy? Consulta aquí mismo todas las combinaciones ganadoras de esta noche.

Mi Día de la ONCE

El sorteo que permite jugar con tus fechas más especiales ha dejado los siguientes resultados para hoy:

Fecha premiada: 22 de noviembre de 1991

22 de noviembre de 1991 Número de la suerte: 03

Super 11: Combinaciones ganadoras (5 sorteos)

Aquí tienes los 20 números premiados en cada una de las extracciones realizadas a lo largo del día:

Sorteo Números Ganadores Sorteo 1 03, 05, 09, 17, 23, 34, 36, 37, 42, 44, 46, 50, 62, 67, 68, 70, 71, 76, 77, 83 Sorteo 2 07, 08, 12, 14, 19, 20, 25, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 57, 63, 69, 72, 77, 81, 85 Sorteo 3 06, 09, 10, 12, 23, 29, 31, 32, 36, 55, 57, 61, 63, 66, 67, 69, 71, 76, 79, 80 Sorteo 4 02, 04, 05, 07, 10, 17, 19, 26, 35, 41, 44, 47, 51, 52, 54, 56, 64, 72, 81, 84 Sorteo 5 05, 11, 16, 20, 28, 30, 34, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 53, 62, 67, 73, 78, 79, 84

Triplex de la ONCE

Los resultados de las cinco cifras de tres dígitos de hoy son los siguientes:

Sorteo 1 (10:00h): 731

731 Sorteo 2 (12:00h): 591

591 Sorteo 3 (14:00h): 253

253 Sorteo 4 (17:00h): 788

788 Sorteo 5 (21:15h): 363

Cobro de premios y caducidad

Si tu boleto ha resultado agraciado, ¡felicidades! Ten en cuenta estas indicaciones para gestionar tu premio de la ONCE:

Puntos de venta: Los premios de menor importe pueden cobrarse directamente con los vendedores oficiales de la ONCE o en establecimientos autorizados. Entidades Bancarias: Para premios mayores, acude a las entidades bancarias colaboradoras de la ONCE. Caducidad: Recuerda que tienes un plazo máximo de 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo para cobrar tu premio.

Nota: Esta es una lista informativa. La única lista oficial y vinculante es la que facilita la ONCE tras el escrutinio de cada sorteo.