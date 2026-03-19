La fortuna ha vuelto a repartir ilusión en toda Europa con la celebración del sorteo de EuroDreams de este jueves 19 de marzo de 2026. Esta lotería, que destaca por ofrecer premios en forma de pagos mensuales, ha generado hoy una gran expectación entre los participantes que buscan la tranquilidad financiera a largo plazo.

Ya conocemos la combinación ganadora oficial validada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y los organismos internacionales:

Combinación ganadora

Números principales: 05 – 08 – 15 – 28 – 33 – 34

05 – 08 – 15 – 28 – 33 – 34 Número «Sueño»: 3

¿Qué premios puedes ganar hoy?

EuroDreams se diferencia del resto de sorteos por su estructura de premios «sueldo»:

Primera Categoría (6+1 aciertos): Un premio de 20.000 € al mes durante 30 años. Segunda Categoría (6 aciertos): Un premio de 2.000 € al mes durante 5 años. Categorías inferiores: Premios fijos desde el reembolso de la apuesta hasta cantidades variables por acertar 5, 4, 3 o 2 números.

Información sobre cobros y caducidad

Si tu boleto ha resultado agraciado en el sorteo de este jueves, ten en cuenta las siguientes pautas:

Premios menores: Puedes cobrarlos en cualquier administración oficial de la Red Comercial de Loterías.

Puedes cobrarlos en cualquier administración oficial de la Red Comercial de Loterías. Premios mayores (Sueldos): Al tratarse de premios por mensualidades, la gestión debe realizarse a través de las entidades bancarias autorizadas por SELAE (como BBVA o CaixaBank) para formalizar el proceso de pago periódico.

Al tratarse de premios por mensualidades, la gestión debe realizarse a través de las entidades bancarias autorizadas por SELAE (como BBVA o CaixaBank) para formalizar el proceso de pago periódico. Caducidad: No olvides que el plazo máximo para reclamar tu premio es de 90 días naturales, contando a partir de mañana, 20 de marzo.

Nota informativa: Esta información es meramente orientativa. La única lista oficial y vinculante es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado tras el escrutinio definitivo del sorteo.