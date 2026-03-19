Los Mossos d’Esquadra localizan el cuerpo de James «Jimmy» Gracey, de 20 años, tras dos días de intensa búsqueda. El joven fue visto por última vez la madrugada del martes al salir de una discoteca en la Vila Olímpica.

El trágico desenlace que la familia de James Paul Gracey temía se ha confirmado esta tarde. Efectivos de la unidad marítima de los Mossos d’Esquadra han localizado el cuerpo sin vida del estudiante estadounidense, de 20 años, que permanecía desaparecido desde la madrugada del pasado martes 17 de marzo.

Localizado a cuatro metros de profundidad

El hallazgo se produjo alrededor de las 18:00 horas de este jueves en aguas de la playa del Somorrostro, muy cerca de la zona de ocio de la Vila Olímpica. Según fuentes policiales, el cadáver se encontraba sumergido a unos cuatro metros de profundidad, lo que dificultó las labores de rastreo iniciales.

El operativo de búsqueda se había intensificado durante la mañana de hoy, después de que ayer miércoles se encontrara su cartera flotando en el mar, un indicio clave que permitió a los equipos subacuáticos acotar el área de rastreo.

Una noche de fiesta con final trágico

Jimmy Gracey, natural de las cercanías de Chicago y estudiante de la Universidad de Alabama, se encontraba en Barcelona disfrutando de las vacaciones universitarias de primavera (Spring Break). Según el relato de sus amigos, el joven acudió la noche del lunes a la discoteca Shöko.

Desaparición: Se le perdió la pista alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes tras separarse del grupo.

Se le perdió la pista alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes tras separarse del grupo. Investigación: Aunque inicialmente la Guardia Urbana localizó su teléfono móvil en posesión de un ladrón habitual de la zona, por el momento no se han encontrado indicios de criminalidad directa en su muerte. La principal hipótesis apunta a una caída accidental al mar.

Pendientes de la autopsia

La familia del joven, que se había desplazado de urgencia a la capital catalana en las últimas horas, ya ha sido informada del hallazgo. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le practique la autopsia, la cual deberá determinar las causas exactas del fallecimiento y confirmar si el joven cayó al agua de forma accidental.

El caso ha causado una gran conmoción tanto en Barcelona como en su comunidad universitaria en Estados Unidos, donde Jimmy era conocido por ser un apasionado jugador de hockey. Tenía previsto regresar a su país este mismo sábado.