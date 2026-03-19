El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 19 de marzo de 2026 ya ha hecho públicos sus números ganadores. En una jornada marcada por la ilusión de los sorteos de los jueves, administraciones de toda España están pendientes del escrutinio para conocer dónde han caído los grandes premios.

A continuación, detallamos la combinación ganadora y los reintegros extraídos hoy por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE):

Resultados de la Lotería Nacional (Jueves 19 de marzo)

Premio Número Ganador Primer Premio (30.000€ al décimo) 21716 Segundo Premio (6.000€ al décimo) 47760

Reintegros del sorteo

Si la última cifra de tu décimo coincide con alguna de estas tres, recuperas el importe de tu apuesta (3 euros):

R9

R2

R6

¿Dónde ha tocado el Gordo de hoy?

El primer premio (21716) y el segundo premio (47760) han estado muy repartidos por la geografía española. Si tu número coincide, recuerda que puedes comprobar el listado oficial de administraciones agraciadas en la web de SELAE o en tu punto de venta habitual.

Cómo cobrar tu premio y plazos

Si la suerte ha llamado a tu puerta, ten en cuenta estas indicaciones:

Premios menores de 2.000€: Puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería a partir de mañana. Premios de 2.000€ o más: Debes acudir a entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank) con tu DNI y el décimo original. Caducidad: No olvides que tienes 3 meses (90 días naturales) para reclamar el premio antes de que el décimo pierda su validez.

Nota: Esta información es de carácter informativo. La única lista oficial y vinculante es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado tras el cierre del escrutinio.