Un impresionante muñeco de nieve de 19 metros de altura se ha convertido en la atracción principal de Harbin, la ciudad conocida por su Festival Internacional de Hielo y Nieve. Lo que podría parecer sacado de un cuento navideño es ahora una monumental realidad gracias al esfuerzo de 64 escultores y más de 100 trabajadores.

Durante 11 días de trabajo intenso, el equipo utilizó 3.500 metros cúbicos de nieve para levantar la figura, que ya ha cautivado a los residentes locales y a turistas de todo el mundo. Este gigante de nieve se ha transformado en un símbolo de la temporada, combinando arte, creatividad y espíritu comunitario en pleno invierno.

Harbin, famosa por sus espectaculares esculturas de hielo y nieve, vuelve a demostrar su capacidad para sorprender con obras que trascienden la imaginación. La ciudad se ha convertido en un destino obligado para quienes buscan disfrutar de la magia navideña y la riqueza cultural del arte en hielo y nieve.