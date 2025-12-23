Vince Zampella, uno de los desarrolladores de videojuegos más influyentes y cocreador de la emblemática franquicia Call of Duty, falleció a los 55 años en un accidente de tráfico en las montañas de San Gabriel, California.

Según reporta TMZ, una cámara captó el momento en que Zampella perdió el control de su Ferrari en la autopista Angeles Crest. El vehículo se salió de la carretera poco después de salir de un túnel y chocó violentamente contra una barrera. Un pasajero que lo acompañaba fue expulsado del automóvil.

La Patrulla de Carreteras de California confirmó que Zampella quedó atrapado dentro del Ferrari, que se incendió tras el impacto. El cocreador de videojuegos murió en el lugar, mientras que su acompañante falleció posteriormente en un hospital. Por el momento, no se ha revelado la identidad del pasajero.

Zampella, director de Respawn Entertainment y exdirector ejecutivo de Infinity Ward, dejó una huella imborrable en la industria del videojuego. Entre los títulos más destacados de su trayectoria se encuentran Titanfall, Apex Legends y STAR WARS Jedi: Fallen Order. Además, dirigió un equipo de EA responsable de la franquicia Battlefield.

En un comunicado, Electronic Arts expresó: «Esta es una pérdida inimaginable. Nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos afectados por su trabajo. La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y trascendental. Su legado seguirá inspirando a generaciones de jugadores y desarrolladores».

La muerte de Vince Zampella marca un momento doloroso para la comunidad gamer, que recuerda su visión y contribuciones como un referente en el entretenimiento interactivo moderno.