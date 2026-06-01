El IBEX 35 cerró este lunes, 1 de junio de 2026 en 18.184,90 puntos, acumulando una caída de 178,00 puntos (-0,97%) y reafirmando una tendencia a la baja. La sesión arrancó con el índice en 18.330,90 puntos, llegó a tocar un máximo intradía de 18.384,40 y cedió hasta un mínimo de 18.077,40, antes de terminar por debajo del último cierre de la semana.

Con este resultado, el selectivo español se aleja de los niveles de fortaleza que intentó esbozar al comienzo del día y deja un nuevo saldo negativo respecto a la referencia del cierre anterior (18.362,90). La lectura es clara: la presión vendedora se impuso a medida que avanzaba el tramo central de la negociación, llevando el índice a cerrar en el tercio bajo del rango intradía.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión estuvo marcada por un inicio con impulso, seguido por un giro hacia el pesimismo. Tras una apertura en 18.330,90, el IBEX 35 intentó recuperar posiciones acercándose al máximo del día en 18.384,40. Sin embargo, el soporte terminó imponiéndose a favor de los descensos: el mínimo intradía se registró en 18.077,40 y la cotización finalizó en 18.184,90.

En términos de comportamiento, la caída del 0,97% representa un deterioro frente al cierre de la jornada previa (18.362,90). Además, la dinámica “a la baja” se mantiene en la foto semanal, en la que el IBEX ha alternado días de resistencia con jornadas de corrección. Todo ello apunta a un mercado que, por el momento, prefiere protegerse antes que ampliar exposición.

Datos de mercado según Yahoo Finance: cierre en 18.184,90 puntos, apertura 18.330,90, máximo 18.384,40 y mínimo 18.077,40; variación de -178,00 puntos (-0,97%).

Evolución de la semana

Mirando el tramo más reciente, el IBEX 35 dibuja un patrón de oscilaciones con sesgo correctivo. Las últimas cinco sesiones muestran cómo el índice no logra consolidar subidas, pese a que en algunos momentos consigue sostenerse cerca de la zona media del rango.

2026-05-26: cierre en 18.290,90 puntos (sesión con mínimos sobre 18.290,90 ).

cierre en puntos (sesión con mínimos sobre ). 2026-05-27: cierre en 18.380,90 puntos, recuperando parte del terreno perdido.

cierre en puntos, recuperando parte del terreno perdido. 2026-05-28: cierre en 18.279,30 , retrocediendo de nuevo y dejando una jornada claramente menos favorable.

cierre en , retrocediendo de nuevo y dejando una jornada claramente menos favorable. 2026-05-29: cierre en 18.362,90 , con intento de vuelta a la zona de equilibrio.

cierre en , con intento de vuelta a la zona de equilibrio. 2026-06-01 (hoy): cierre en 18.184,90, con tendencia a la baja y nuevo desliz por debajo del nivel del viernes.

El descenso de hoy, tras el cierre de 18.362,90 del viernes, refuerza la lectura de una semana con “tensión” y dificultad para convertir los rebotes en continuidad alcista. En este contexto, el mercado parece estar más sensible a cualquier señal que sugiera que el impulso podría demorarse, especialmente en un entorno donde los costes financieros y las expectativas macro pesan sobre la valoración de activos.

Euríbor y mercados

El movimiento del IBEX se produce en un momento en el que el euríbor y el capítulo de tipos de interés siguen actuando como telón de fondo para hogares, empresas y decisiones de inversión. Con el ciclo monetario en debate y el mercado atento a los datos, el euríbor —como referencia clave— mantiene su papel como termómetro de la dirección de los tipos en la economía real.

En líneas generales, el sentimiento en torno a los tipos suele condicionar la renta variable: cuando crecen las expectativas de financiación más cara o se retrasa el alivio, aumenta la cautela sobre sectores sensibles a la demanda y al crédito. Por el contrario, cualquier lectura que apunte a una normalización más rápida tiende a favorecer los tramos de mayor crecimiento.

Con todo, la sesión de hoy deja una señal de prudencia: el IBEX cierra con pérdidas y tendencia bajista, en un escenario donde inversores y analistas continúan calibrando la combinación entre expectativas de política monetaria y resultados/actividad.

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Cierre: el IBEX 35 terminó la jornada del lunes, 1 de junio de 2026 en 18.184,90 puntos, con -0,97% respecto a la sesión anterior. Fuente: Yahoo Finance.