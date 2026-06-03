La Bolsa española cerró este miércoles 3 de junio de 2026 con el IBEX 35 en 18.176,00 puntos, una sesión marcada por el descenso y la tendencia a la baja. En la jornada, el selectivo retrocedió -96,00 puntos (-0,53%) respecto al cierre anterior, manteniendo una presión vendedora que se impuso a los intentos de recuperación.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el índice comenzó el día en 18.312,80 puntos, llegó a tocar un máximo intradía de 18.400,00 y cedió hasta el mínimo de la sesión, situado en 18.176,00. El resultado final dibuja una jornada de amplitud contenida pero decisiva, con el mercado concluyendo en el nivel más bajo del día.

Cómo cerró el IBEX 35

La foto final del parqué estuvo dominada por la contracción del valor del índice, que se aleja de la zona de apertura y confirma el sesgo bajista con el que llegó a la recta final del miércoles.

El cierre de 18.176 puntos se situó por debajo de la referencia previa, 18.272 puntos, reforzando la lectura de una sesión en la que el soporte terminó imponiéndose solo de forma parcial. La secuencia intradía —arranque por encima de los 18.300 y retroceso hasta el mínimo— sugiere que los repuntes tuvieron un carácter más bien táctico, sin capacidad suficiente para consolidarse.

Lectura rápida de la sesión

Apertura: 18.312,80 puntos.

18.312,80 puntos. Máximo intradía: 18.400,00 puntos.

18.400,00 puntos. Mínimo intradía: 18.176,00 puntos.

18.176,00 puntos. Variación diaria: -96,00 puntos (-0,53%).

-96,00 puntos (-0,53%). Tendencia: a la baja, según la evolución del día.

En términos editoriales, la sesión deja una señal clara: el mercado no logró sostener el tramo alto y terminó anclándose en la parte baja del rango. Esto suele implicar que la expectativa dominante se inclinó hacia el control del riesgo frente a la compra agresiva.

Evolución de la semana

El comportamiento del IBEX 35 en las últimas sesiones ofrece un mapa más completo de la volatilidad reciente. En el tramo analizado, el índice alterna días de recuperación con jornadas de ajuste, hasta volver a girar hacia abajo el miércoles.

28/05: cierre en 18.279,30 puntos (apertura 18.312,30; máximo 18.377,60; mínimo 18.217,00).

cierre en 18.279,30 puntos (apertura 18.312,30; máximo 18.377,60; mínimo 18.217,00). 29/05: cierre en 18.362,90 puntos (apertura 18.384,80; máximo 18.489,00; mínimo 18.340,70).

cierre en 18.362,90 puntos (apertura 18.384,80; máximo 18.489,00; mínimo 18.340,70). 01/06: cierre en 18.184,90 puntos (apertura 18.330,90; máximo 18.384,40; mínimo 18.077,40).

cierre en 18.184,90 puntos (apertura 18.330,90; máximo 18.384,40; mínimo 18.077,40). 02/06: cierre en 18.272,00 puntos (apertura 18.298,40; máximo 18.388,20; mínimo 18.212,70).

cierre en 18.272,00 puntos (apertura 18.298,40; máximo 18.388,20; mínimo 18.212,70). 03/06: cierre en 18.176,00 puntos (apertura 18.312,80; máximo 18.400,00; mínimo 18.176,00).

En conjunto, la semana muestra un patrón de vaivenes: primero, una subida que empuja el índice por encima de los 18.300; después, un giro bajista el lunes 1 de junio, con descenso hasta la franja de mínimos; y una breve reacción el martes 2, que no alcanza a revertir del todo el impulso correctivo. El miércoles, finalmente, vuelve a confirmar la debilidad, apoyándose en el cierre en el mínimo del día.

Así, el mercado se mantiene en modo de “pruebas y retrocesos”, con los participantes exigiendo evidencias adicionales para entrar con convicción.

Euríbor y mercados

Más allá del parqué, la atención continúa puesta en el Euríbor y en la narrativa sobre el nivel de tipos de interés. En términos generales, el Euríbor actúa como referencia clave para hipotecas y financiación en España, y su trayectoria suele seguir de cerca las expectativas del mercado sobre el coste del dinero.

En este contexto, cada dato y cada señal desde los bancos centrales tienden a influir en el apetito por el riesgo: cuando el mercado anticipa que la trayectoria de tipos se mantendrá más restrictiva durante más tiempo, suele aumentar la prudencia en renta variable; cuando, por el contrario, se afianza la idea de un descenso gradual, puede mejorar el tono para sectores sensibles a la financiación y a la demanda interna.

Para el inversor, la combinación de tipo de interés, expectativas de inflación y riesgo macro funciona como telón de fondo: explica parte de la volatilidad y ayuda a entender por qué las sesiones como la de hoy —con máximos intradía y cierres en niveles bajos— no siempre se resuelven con una tendencia estable a corto plazo.

Cierre final: El IBEX 35 termina el miércoles 3 de junio de 2026 en 18.176,00 puntos, con -0,53% de variación diaria y tendencia bajista, según la información de Yahoo Finance.