Marqués de Riscal, una bodega con más de 160 años de historia y presencia en más de 90 países, ha digitalizado los procesos de recursos humanos integrando la gestión de 6 entidades legales y 7 convenios colectivos en una única plataforma. Esta transformación, realizada junto a Factorial y con el apoyo de PKF Attest, busca convertir una regulación compleja en operaciones simples tanto para empleados como para managers.

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El sector vitivinícola, caracterizado por su plantilla estable y picos de contratación estacional durante la vendimia, enfrenta una complejidad añadida en Marqués de Riscal. La compañía, con bodegas en Rioja y Rueda y reconocida por su enoturismo, debe ajustar su operación a diversos convenios según la actividad y el territorio.

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La situación se complica con calendarios laborales superpuestos y múltiples normativas distintas. Noelia Rubio, Directora de RRHH en Marqués de Riscal, destacó que la colaboración con PKF Attest permitió adaptar la plataforma a la realidad operativa de cada área de negocio y reducir la carga administrativa.

Factorial ha centralizado procesos en un solo entorno digital, organizando 14 patrones de turnos rotatorios y 885 variantes de turnos, además de gestionar 54 tipos de ausencias, 6 políticas de fichaje y 22 horarios. La solución también está diseñada para adaptarse a distintos perfiles de trabajo, utilizando fichaje por ID para personal de bodega y campo y herramientas digitales para equipos de oficina.

Teresa Areizaga, socia de PKF Attest, señaló que cada vez más organizaciones requieren herramientas que se adapten a sus realidades complejas, permitiendo que los equipos se concentren en aportar valor en lugar de gestionar procesos administrativos.