La dirección del programa castiga a los concursantes con el aislamiento en una jaula común y la pérdida del derecho a la inmunidad tras un cruce de acusaciones que ha sobrepasado los límites éticos del formato.

La Palapa de ‘Supervivientes 2026’ ha vivido este miércoles, 22 de abril, una de sus noches más amargas. La organización del reality de Telecinco se ha visto obligada a realizar una apertura extraordinaria del recinto para abordar el gravísimo enfrentamiento entre Gerard Arias y Claudia Chacón. Lo que comenzó como una disputa por el reparto de una recompensa el pasado domingo ha derivado en un conflicto de dimensiones inaceptables que ha forzado la intervención inmediata de la dirección.

Una traición que dinamitó la convivencia

El origen de la discordia se sitúa en la barbacoa del pasado domingo, cuando Gerard, de origen manchego, optó por compartir su banquete de carne con Nagore Robles en lugar de con Claudia. Esta decisión fue interpretada por la joven como una traición estratégica, lo que la llevó a abandonar el Consejo de los Dioses y a acusar públicamente a su compañero de fingir una bondad que, a su juicio, no posee.

La tensión, lejos de disiparse, estalló de forma definitiva durante el traslado en barca hacia su localización. En el transcurso del trayecto, ambos concursantes se sumergieron en un intercambio de descalificaciones personales que Ion Aramendi ha calificado como «lamentable» y «ajeno al espíritu del concurso».

El momento más crítico: acusaciones y fuga

El enfrentamiento alcanzó su punto más bajo cuando, tras ser tildado de «manipulador», Gerard Arias insinuó que la mallorquina obtenía sus ingresos mediante la prostitución. Esta acusación provocó un estado de histeria en Claudia, quien respondió con insultos hacia el empresario y activó de inmediato el protocolo de abandono. «Me quiero ir a mi casa», sentenció ante el equipo tras ser consolada por su aliada, Maica Benedicto.

La situación se volvió aún más caótica cuando el propio Gerard, viéndose acorralado por las críticas de compañeros como Ivonne Reyes o la propia Nagore Robles en la Palapa, sufrió un arrebato. El concursante emprendió una carrera por la playa exigiendo una barca para abandonar la isla de forma inmediata. «Este no soy yo», gritaba mientras huía de las cámaras, aunque minutos después regresó para pedir perdón personalmente a Claudia y admitir su error sin paliativos.

Doble castigo: enjaulados hasta el jueves

La resolución de la dirección, comunicada por Ion Aramendi y María Lamela, ha sido contundente. Ambos supervivientes han sido objeto de una doble medida disciplinaria como correctivo a su comportamiento:

1. Privación de inmunidad: El próximo jueves, independientemente de si son salvados por la audiencia, ninguno de los dos podrá disputar el juego de líder ni optar al collar de la inmunidad.

2. Convivencia forzosa: Desde su regreso a la playa y hasta la próxima gala, Claudia y Gerard deberán vivir enjaulados y juntos. Durante este periodo, dependerán íntegramente de la voluntad de sus compañeros para cubrir sus necesidades básicas.

El programa ha advertido de que esta sanción es un último aviso previo a consecuencias mucho más graves si se repiten actitudes similares, con el objetivo de que ambos aprendan a tratarse con el respeto que exige la convivencia en Honduras.