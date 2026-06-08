Aviso previo al sorteo: El sorteo organizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se celebra hoy, lunes 8 de junio de 2026. A lo largo del día se procederá a la extracción correspondiente; todavía no hay números ganadores publicados ni constan adjudicaciones oficiales a este momento. Se recuerda que toda información oficial será difundida por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y que las verificaciones definitivas se efectuarán conforme a los registros del operador.

Más tarde se podrá comprobar, con carácter oficial y conforme a la documentación emitida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la combinación ganadora completa y los elementos vinculados a la misma. En particular, se comunicará la extracción del número premiado de cinco cifras y su serie, así como, en su caso, la existencia de complementarios, reintegros u otras figuras remunerativas previstas en las distintas modalidades. Además, se informará sobre las modalidades diarias del Cupón y de los juegos activos vinculados que resulten afectadas por la extracción del día.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La extracción se desarrollará conforme a las bases y normas aprobadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se procederá a la determinación del número premiado compuesto por cinco cifras y una serie asociada; la asignación de premios se efectuará en función de esa combinación y de las condiciones específicas de cada modalidad.

Se recordará que el Cupón diario contempla apuestas basadas en la coincidencia del número y la serie extraída.

Se informará sobre la aplicación de reintegros o complementarios únicamente cuando estén previstos por la modalidad jugada.

Se indicará la cobertura de los juegos activos vinculados y las reglas aplicables a cada uno, incluyendo límites y plazos para la percepción de premios.

Horario y seguimiento oficial

La extracción se realizará a lo largo del día según el procedimiento habitual de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda que el seguimiento y la confirmación de resultados se efectúen a través de los canales oficiales del operador, donde se publicarán las actas y certificados pertinentes. La información oficial podrá ser consultada en la web del operador: https://www.juegosonce.es/.

Verificación de los premios

Los premios serán objeto de comprobación formal conforme a los registros y documentación administrativa emitida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El procedimiento de reclamación y cobro de premios queda regulado por las normas internas del operador y por la legislación aplicable. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda a los titulares de boletos conservar el soporte de juego hasta la validación definitiva por parte del organismo competente.