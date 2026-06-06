La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este sábado, 6 de junio de 2026, una nueva edición del sorteo ordinario de la Bonoloto. Esta cita diaria con el azar, consolidada en el panorama nacional desde su estreno oficial a finales de la década de los ochenta, ofrece a los participantes la oportunidad de verificar sus apuestas y comprobar si sus resguardos coinciden con las extracciones oficiales de la noche. Los resultados definitivos de esta jornada fijan la distribución de los aciertos y determinan el acceso a las diferentes categorías de premios contempladas por la regulación del juego.

La combinación ganadora, el número complementario y el reintegro asignados en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario en el Salón de Sorteos:

Combinación ganadora de la Bonoloto: 10, 12, 13, 15, 20 y 28

Número complementario: 44

Reintegro: 3

Funcionamiento técnico, estructura de apuestas y coste del boleto

La Bonoloto se define como un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado de España que se realiza diariamente de lunes a domingo a las 21:30 horas en el Salón de Sorteos de la propia entidad estatal. Desde su estreno histórico, acontecido el 28 de febrero de 1988, la mecánica de participación exige que en el juego se deba seleccionar un mínimo de seis números, comprendidos en una tabla del 1 al 49, para poder realizar cada apuesta de manera formal. El sistema faculta al usuario para elegir los números de cada apuesta de manera personal o, si lo prefiere, delegar el proceso para que sea el propio sistema informático el encargado de hacerlo de manera totalmente aleatoria.

El precio estipulado para una apuesta es de 50 céntimos de euro, si bien la normativa obliga a que se deba jugar al menos 1 euro para poder participar de forma efectiva en el sorteo. Esta condición implica que, si el boleto participa en un único sorteo, el jugador deberá incluir obligatoriamente al menos dos apuestas en el resguardo. Por el contrario, si el boleto participa en más de un sorteo a lo largo de esa misma semana, se abre la posibilidad técnica de incluir una única apuesta.

El reglamento de la Bonoloto diferencia entre dos modalidades principales para cumplimentar los pronósticos antes de realizar el pago:

Apuestas simples: Se seleccionan exclusivamente 6 números en cada bloque, de modo que el participante puede jugar de esta forma hasta un máximo de ocho apuestas en un mismo boleto.

Apuestas múltiples: El usuario selecciona más de seis números (con un límite fijado en hasta 11 cifras) o solamente 5 números en cada apuesta. Bajo esta modalidad, el importe final de la apuesta depende de la cantidad total de combinaciones que sean marcadas en el resguardo.

Dado que la Bonoloto celebra sorteos todos los días de la semana, el diseño del juego permite seleccionar la participación en una sola de las jornadas o en varias de ellas de forma conjunta. Durante el acto del sorteo se extraen, además de las 6 cifras de la combinación ganadora, un número complementario y un reintegro (del 0 al 9). El número complementario tiene el objetivo de dar la oportunidad de elevar el premio a aquel apostante que haya acertado exactamente cinco de los seis números de la combinación principal y posea dicho dígito complementario en su boleto. El reintegro ofrece la opción de recuperar lo apostado a quien lo acierte. Cabe destacar que el jugador no elige el reintegro de su resguardo, sino que este es asignado de forma aleatoria por los Sistemas Centrales de Loterías. En cada sorteo en el que se participe se comprobará este reintegro y, si se constata el acierto, el jugador recibirá el premio correspondiente al valor de la apuesta de ese resguardo.

Probabilidades estadísticas de acierto por categorías

El diseño del escrutinio de la Bonoloto establece una escala de cinco categorías de premios y un reintegro, cuyas opciones de acierto en función de la combinación matemática se distribuyen de la siguiente manera:

Primera Categoría (6 aciertos): La posibilidad aproximada de acertar se sitúa en 1 entre 13.983.816 apuestas.

Segunda Categoría (5 aciertos + número complementario): La posibilidad aproximada de acierto es de 1 entre 2.330.636.

Tercera Categoría (5 aciertos): La probabilidad estadística estimada es de 1 entre 55.491.

Cuarta Categoría (4 aciertos): La opción matemática de acierto equivale a 1 entre 1.032.

Quinta Categoría (3 aciertos): La posibilidad aproximada de obtener esta combinación es de 1 entre 57.

Reintegro: La probabilidad matemática se establece en una proporción de 1 entre 10.

Gestión digital de las apuestas y suscripción semanal

El canal de participación digital permite a los jugadores la opción de optar a botes millonarios sin necesidad de custodiar resguardos físicos, contando con la ventaja de que serán avisados de manera directa sobre los posibles premios que tengan asignados. Para emplear esta vía operativa, los usuarios tienen que acceder a la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y registrarse mediante un correo electrónico o el DNI, introduciendo una contraseña de seguridad. Posteriormente, deben seleccionar la casilla específica de “Bonoloto” para configurar la apuesta y elegir el día del sorteo en el que desean participar, existiendo la opción de elegir la participación en todos los sorteos que aún se encuentren pendientes de celebrar cada día de la semana.

Para formalizar una apuesta sencilla de seis números a través del sistema web, tan solo hay que marcar la opción dada en la pantalla y pulsar el botón de “Continuar”. En consonancia con las tarifas presenciales, si se desea participar en un único sorteo, resulta obligatorio completar al menos dos pronósticos independientes debido a que la apuesta mínima obligatoria por operación está fijada en un euro.

Antes de finalizar la apuesta, las recomendaciones oficiales sugieren revisar con detenimiento que todos los datos introducidos sean correctos y, una vez comprobado dicho extremo, pulsar la opción de “Comprar”. La plataforma en línea permite al usuario asignar un nombre personalizado a sus apuestas y ofrece la posibilidad de suscribirse para jugar de forma semanal, una condición que se ejecuta siempre y cuando el perfil disponga de saldo suficiente. El sistema incorpora asimismo un botón que permite comprar todas las semanas de manera automática, el cual puede ser activado o desactivado de forma voluntaria por el propio usuario en función de sus preferencias.

Por último, de acuerdo con las directrices administrativas del juego, se recuerda de manera formal que la única lista oficial de resultados válida para el cobro de los premios es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.