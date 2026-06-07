AVISO PRE-SORTEO: Se informa que el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se celebra hoy, domingo 7 de junio de 2026. En el momento de publicación de este aviso todavía no han sido reseñados los números ganadores. La extracción se llevará a cabo a lo largo del día y los resultados oficiales serán publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en los canales habilitados por el operador.

Con posterioridad a la celebración del sorteo se podrá verificar la combinación ganadora y los datos complementarios que se describen a continuación. Hasta que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) no publique el acta o la relación oficial de premiados, no podrán confirmarse importes ni derechos de cobro.

Combinación premiada: se comprobará el número de cinco cifras y la serie extraída.

Datos complementarios: se comprobarán las posibles figuras asociadas al sorteo, información sobre reintegro en caso de aplicación, y cualquier otro dato establecido en las bases del juego.

Modalidades específicas: se informará sobre las modalidades diarias del Cupón y de los juegos activos vinculados que puedan verse afectados por la extracción.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que, en la modalidad principal objeto del sorteo, la adjudicación del premio se realiza mediante la extracción del número premiado de cinco cifras y la correspondiente serie. Las reglas de determinación de premios y las modalidades admitidas han sido establecidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se aplicarán según las bases publicadas por el operador.

Serán contempladas, entre otras, las siguientes modalidades y situaciones administrativas:

Extracción del número de cinco cifras junto con la indicación de serie para la determinación de los premios mayores.

Aplicación de reintegros cuando proceda, conforme a las condiciones publicadas y a la normativa interna del operador.

Validación de apuestas diarias del Cupón y de juegos vinculados que gocen de vigencia en la fecha del sorteo.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está prevista para realizarse a lo largo del día. El seguimiento y la difusión de los resultados serán efectuados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de sus canales oficiales. Se recomienda consultar la información publicada por el operador para la confirmación definitiva de la combinación ganadora, las series premiadas y la relación de premios.

La información oficial podrá ser consultada en el sitio web del operador: https://www.juegosonce.es/.

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se procederá a la verificación y a la publicación de los datos de forma conforme a las fuentes oficiales. Se recuerda que la comprobación final de boletos y la entrega de premios serán gestionadas conforme a los procedimientos establecidos por el operador.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).