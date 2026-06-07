El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 7 de junio de 2026, ya tiene combinación ganadora. Los números premiados han sido el 02, 32, 37, 40, 43 y 49. El número complementario ha sido el 04 y el reintegro corresponde al 3, según los resultados oficiales publicados por Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación también puede aparecer en algunos medios por orden de extracción como 02, 43, 37, 49, 40 y 32, pero para comprobar el boleto lo importante es que coincidan los seis números, independientemente del orden. SELAE muestra tanto el orden de aparición como la combinación ordenada en su página de resultados.

Resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 7 de junio de 2026

Combinación ganadora: 02 – 32 – 37 – 40 – 43 – 49

Número complementario: 04

Reintegro: 3

Fecha del sorteo: domingo, 7 de junio de 2026

Bote publicitado: 2.800.000 euros

Apuestas recibidas: 4.620.811

Recaudación: 2.310.405,50 euros

Cantidad destinada a premios: 1.270.723,03 euros

El sorteo no dejó acertantes de primera categoría, por lo que el importe correspondiente pasa a engrosar el bote del siguiente sorteo o jornada.

Premios y acertantes de la Bonoloto del 7 de junio de 2026

El reparto de premios de la Bonoloto de este domingo quedó marcado por la ausencia de boletos acertantes de primera categoría, es decir, no hubo ningún jugador que acertara los seis números de la combinación ganadora.

En segunda categoría, correspondiente a 5 aciertos más el complementario, hubo 1 boleto acertante, premiado con 149.752,50 euros. En tercera categoría, con 5 aciertos, se registraron 53 acertantes, que cobrarán 1.412,76 euros cada uno.

En cuarta categoría, con 4 aciertos, hubo 3.703 acertantes, con un premio de 30,33 euros. La quinta categoría, para boletos con 3 aciertos, dejó 72.730 premios de 4 euros. Además, el reintegro fue el 3, con 460.678 boletos premiados con 0,50 euros.

Tabla de premios de la Bonoloto de hoy

Categoría Aciertos Acertantes Premio 1ª categoría 6 aciertos 0 0,00 € 2ª categoría 5 aciertos + complementario 1 149.752,50 € 3ª categoría 5 aciertos 53 1.412,76 € 4ª categoría 4 aciertos 3.703 30,33 € 5ª categoría 3 aciertos 72.730 4,00 € Reintegro Reintegro 3 460.678 0,50 €

Los datos de premios, acertantes, recaudación y bote proceden de la página oficial de resultados de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Hubo acertantes de primera categoría?

No. En el sorteo de la Bonoloto del domingo 7 de junio de 2026 no hubo acertantes de primera categoría. Esto significa que ningún boleto validado acertó los seis números principales: 02, 32, 37, 40, 43 y 49.

Al no existir ganadores del premio principal, el bote continúa creciendo para el siguiente sorteo. De acuerdo con la información difundida tras el sorteo, un único acertante podría optar a 3.200.000 euros en la próxima jornada de la Bonoloto.

Cómo comprobar la Bonoloto de hoy

Para comprobar si un boleto de la Bonoloto de hoy está premiado, el jugador debe revisar primero los seis números principales. La combinación oficial de este domingo es:

02 – 32 – 37 – 40 – 43 – 49

Después hay que comprobar el número complementario, que ha sido el 04, y finalmente el reintegro, que en este sorteo ha sido el 3.

El complementario solo interviene en la segunda categoría, cuando el boleto tiene cinco números acertados más el complementario. El reintegro permite recuperar el importe correspondiente si coincide con el número asignado al resguardo. En esta jornada, el reintegro premiado ha sido el 3.

Qué hacer si tu boleto está premiado

Si el boleto coincide con alguna de las categorías premiadas, conviene conservar el resguardo en buen estado y comprobarlo en una administración de Loterías o a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. La lista oficial válida para el cobro es la publicada por SELAE, que este domingo recoge la combinación 02, 32, 37, 40, 43 y 49, complementario 04 y reintegro 3.

En caso de premios de importe reducido, el cobro suele poder realizarse en puntos de venta autorizados. Para premios superiores, el proceso requiere validación y pago mediante entidades colaboradoras. Es recomendable no doblar, romper ni manipular el resguardo, ya que el boleto es el documento que acredita la apuesta.

Bonoloto: un sorteo diario con bote acumulado

La Bonoloto es uno de los sorteos más seguidos de Loterías y Apuestas del Estado por su frecuencia diaria y por la posibilidad de que el bote aumente cuando no hay acertantes de primera categoría. En el sorteo de este domingo 7 de junio de 2026, el bote publicitado era de 2,8 millones de euros, pero al no registrarse boletos con seis aciertos, el importe pasa a engrosar el bote de la siguiente jornada.

Esta dinámica convierte cada sorteo en una nueva oportunidad para los jugadores, especialmente cuando el premio principal se acumula durante varias jornadas. En la Bonoloto, los premios se reparten en varias categorías, desde los seis aciertos hasta el reintegro, lo que permite que haya miles de boletos premiados aunque no aparezca un ganador del bote.

Resultado oficial de la Bonoloto del 7 de junio de 2026

El resultado oficial de la Bonoloto del domingo 7 de junio de 2026 queda así:

Números premiados: 02, 32, 37, 40, 43 y 49

Complementario: 04

Reintegro: 3

Sin acertantes de primera categoría

Un acertante de segunda categoría: 149.752,50 euros

Bote publicitado del sorteo: 2.800.000 euros

Los jugadores deben comprobar sus boletos con la información oficial de Loterías y Apuestas del Estado, especialmente antes de reclamar cualquier premio.