Se comunica que el sorteo de Lototurf se celebra hoy, domingo 7 de junio de 2026, organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El procedimiento de extracción se llevará a cabo conforme a la normativa vigente y está programado para realizarse a las 12:30. En este aviso se informa de la naturaleza preventiva de la publicación: en el momento de emisión del presente comunicado todavía no se dispone de los números ganadores.

Con posterioridad a la extracción, se podrá comprobar la siguiente información relacionada con el sorteo:

La combinación principal, compuesta por seis números, será publicada oficialmente.

El caballo ganador asociado al sorteo será identificado y comunicado, al tratarse de un sorteo vinculado a apuestas hípicas.

El reintegro será determinado y divulgado en el listado oficial de resultados.

Las modalidades específicas del juego, incluidas las variantes aplicables y el posible impacto de apuestas múltiples o acumuladas, serán aclaradas en la publicación oficial de resultados.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

El Lototurf es un sorteo asociado a la apuesta hípica en el que la combinación se constituye por seis números, a los que se añade la designación del caballo ganador y la determinación del reintegro. La adjudicación de premios está condicionada a la coincidencia entre las apuestas efectuadas y la combinación extraída, así como a las normas específicas que regulan los empates, las variantes y las modalidades de participación admitidas por el operador. Asimismo, se recuerda que el sorteo se acompaña de los criterios técnicos aplicables a la verificación de boletos y a la gestión de premios por parte de los puntos de venta autorizados y de los sistemas centralizados de control.

Horario y seguimiento oficial

La extracción para el sorteo de Lototurf está prevista para las 12:30 del domingo 7 de junio de 2026. La difusión de los resultados será realizada por el operador oficial y podrá ser seguida a través de los canales institucionales dispuestos al efecto. Para la consulta de la información oficial se remite al portal específico del juego:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/lototurf

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados oficiales, se procederá a la verificación y validación de los boletos conforme a los procedimientos establecidos por la entidad gestora. La comprobación de premios deberá efectuarse en los canales autorizados: terminales oficiales, puntos de venta habilitados y los sistemas de información publicados por el operador. Se hace constar que la cancelación, rescate o abono de premios quedará sujeta a los controles de autenticidad y a la presentación de la documentación exigida por la normativa aplicable.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).