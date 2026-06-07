Se informa que hoy, domingo 7 de junio de 2026, se celebra el sorteo de El Gordo de la Primitiva organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La extracción está prevista para las 12:30 y, en este momento previo al acto público de adjudicación de premios, no se dispone aún de los números ganadores. Se recuerda que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) es la fuente oficial para la comunicación de los resultados de este juego; para otros sorteos se mantiene como operador distinto la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

En el transcurso del sorteo serán comunicados y, posteriormente, comprobables los siguientes elementos relativos a la adjudicación de premios:

La combinación ganadora formada por cinco números más el número clave.

La existencia y determinación de un número complementario, si procede en la mecánica del sorteo.

El reintegro que corresponda a las unidades premiadas conforme a la normativa aplicable.

La relación de premios por categorías, que en este juego se estructura en ocho categorías de premio.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica de El Gordo de la Primitiva se basa en la obtención de una combinación compuesta por cinco números más un número clave, de forma que la asignación de premios se realiza en función de la coincidencia entre las cifras extraídas y las jugadas registradas. Se especifica que existen ocho categorías de premio, distribuidas según distintos niveles de acierto; la categoría superior se reserva a la combinación que coincida plenamente con los cinco números y el número clave establecidos en el sorteo.

Se establece que las apuestas podrán registrarse conforme a las modalidades habituales contempladas por el operador, incluidas apuestas simples y apuestas múltiples. La validación de las jugadas se realizará en el momento de su emisión y se considerará válida la que quede registrada en los soportes y sistemas habilitados por la entidad organizadora. En caso de situaciones no previstas o de discrepancias, se aplicará la normativa y el reglamento de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Horario y seguimiento oficial

La extracción se llevará a cabo a las 12:30. La publicación oficial de los resultados será efectuada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) a través de sus canales institucionales. El seguimiento en tiempo real y la consulta de las tablas de premios serán accesibles en la web oficial del juego en el enlace siguiente:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/gordo-primitiva

Verificación de los premios

Una vez difundidos los resultados, las cantidades y la atribución de premios deberán ser verificadas en los canales oficiales y en los puntos de pago habilitados por la entidad organizadora. Se informa que la percepción de los premios estará condicionada a la presentación de los boletos o justificantes válidos y al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la normativa aplicable. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).