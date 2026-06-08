AVISO PRE-SORTEO: El sorteo de la Bonoloto queda convocado para hoy, lunes 8 de junio de 2026. A la hora de emisión de este aviso, todavía no han sido publicados ni comunicados oficialmente los números ganadores correspondientes a la extracción prevista. Se informa de forma institucional que la celebración del sorteo se realizará conforme al calendario y horario programados por la entidad responsable.

Se recuerda que, una vez finalizada la extracción, deberá procederse a la comprobación oficial de los resultados. En el presente aviso se detallan a continuación los elementos que serán objeto de verificación posterior y las modalidades vinculadas al sorteo.

Serán publicadas la combinación principal formada por seis números, así como el número complementario y el número de reintegro.

Se indicarán las categorías de premio establecidas para la Bonoloto, que comprenden, tal y como se determina en las bases del juego, desde la primera categoría hasta la quinta categoría, además de la categoría atribuible al reintegro.

La asignación de premios será comunicada por el operador oficial, cuya competencia en materia de comprobación y liquidación será aplicada conforme a la normativa vigente.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo queda basada en la determinación de una combinación principal complementada por un número adicional identificado como complementario y por el número de reintegro. Las modalidades de apuesta y las categorías de premio serán las previstas por el organizador del juego. La atribución de la primera a la quinta categoría y la consideración del reintegro se realizará según los criterios oficialmente establecidos. Asimismo, se indicará la correspondencia entre aciertos y categorías de premio una vez que la información oficial sea difundida.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para las 21:30 horas del día indicado. El seguimiento oficial de la emisión y la publicación de los resultados será efectuado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para la consulta directa de los resultados y la información complementaria podrá acudirse al canal oficial del operador: https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto. Se recomienda la verificación en las fuentes oficiales habilitadas por la entidad responsable, donde se publicará la relación completa de números extraídos y la distribución por categorías.

Verificación de los premios

La comprobación y liquidación de premios será realizada por la entidad competente en el ejercicio de sus funciones. Cualquier discrepancia o necesidad de aclaración deberá ser atendida en los canales oficiales establecidos por el organizador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).