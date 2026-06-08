AVISO PRE-SORTEO: El sorteo de la Bonoloto queda convocado para hoy, lunes 8 de junio de 2026. A la hora de emisión de este aviso, todavía no han sido publicados ni comunicados oficialmente los números ganadores correspondientes a la extracción prevista. Se informa de forma institucional que la celebración del sorteo se realizará conforme al calendario y horario programados por la entidad responsable.
Se recuerda que, una vez finalizada la extracción, deberá procederse a la comprobación oficial de los resultados. En el presente aviso se detallan a continuación los elementos que serán objeto de verificación posterior y las modalidades vinculadas al sorteo.
- Serán publicadas la combinación principal formada por seis números, así como el número complementario y el número de reintegro.
- Se indicarán las categorías de premio establecidas para la Bonoloto, que comprenden, tal y como se determina en las bases del juego, desde la primera categoría hasta la quinta categoría, además de la categoría atribuible al reintegro.
- La asignación de premios será comunicada por el operador oficial, cuya competencia en materia de comprobación y liquidación será aplicada conforme a la normativa vigente.
Mecánica de juego y modalidades de apuesta
La mecánica del sorteo queda basada en la determinación de una combinación principal complementada por un número adicional identificado como complementario y por el número de reintegro. Las modalidades de apuesta y las categorías de premio serán las previstas por el organizador del juego. La atribución de la primera a la quinta categoría y la consideración del reintegro se realizará según los criterios oficialmente establecidos. Asimismo, se indicará la correspondencia entre aciertos y categorías de premio una vez que la información oficial sea difundida.
Horario y seguimiento oficial
La extracción está programada para las 21:30 horas del día indicado. El seguimiento oficial de la emisión y la publicación de los resultados será efectuado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para la consulta directa de los resultados y la información complementaria podrá acudirse al canal oficial del operador: https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto. Se recomienda la verificación en las fuentes oficiales habilitadas por la entidad responsable, donde se publicará la relación completa de números extraídos y la distribución por categorías.
Verificación de los premios
La comprobación y liquidación de premios será realizada por la entidad competente en el ejercicio de sus funciones. Cualquier discrepancia o necesidad de aclaración deberá ser atendida en los canales oficiales establecidos por el organizador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).