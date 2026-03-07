Consulte los resultados del Sueldazo Fin de Semana, el Super ONCE y el Triplex; la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte hoy nuevos premios en sus sorteos de este 7 de marzo

Este sábado, 7 de marzo de 2026, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra sus sorteos más esperados del fin de semana. Tanto el Sueldazo Fin de Semana como las ediciones diarias del Super ONCE y el Triplex vuelven a ofrecer múltiples oportunidades de fortuna para los participantes que buscan validar sus boletos y comprobar si sus números coinciden con las combinaciones extraídas.

A continuación, puede consultar las combinaciones ganadoras de la jornada en cuanto se celebren los sorteos oficiales y se verifiquen los datos.

Sueldazo Fin de Semana de la ONCE

Cada sábado y domingo, el Sueldazo ofrece un primer premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, además de 300.000 euros al contado. Asimismo, se sortean cuatro segundos premios de 2.000 euros al mes durante 10 años.

Número premiado: XXXXX

XXXXX Serie: XXX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:25h

Super ONCE

El sorteo del Super ONCE se celebra cinco veces al día de lunes a domingo. El jugador selecciona entre 5 y 11 números, en un intervalo del 1 al 85. En cada sorteo se extraen un total de 20 números que determinan las combinaciones ganadoras.

Primer sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Segundo sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Tercer sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Cuarto sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX Quinto sorteo: XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE permite jugar hasta cinco veces al día seleccionando un número de tres cifras (del 000 al 999). El premio máximo es de 150 euros si se logra acertar las tres cifras en el mismo orden de extracción.

Primer sorteo: XXX

XXX Segundo sorteo: XXX

XXX Tercer sorteo: XXX

XXX Cuarto sorteo: XXX

XXX Quinto sorteo: XXX

*El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Información y validez

Nota: Este medio no se hace responsable de errores u omisiones en la información proporcionada. La única lista oficial válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales de comunicación oficiales. Recuerde que el juego responsable es fundamental para una experiencia segura.