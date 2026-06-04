El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 4 de junio de 2026, se celebra a partir de las 21:30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Como cada jornada, los participantes esperan conocer la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro para comprobar si su boleto ha sido premiado.

La Bonoloto es uno de los sorteos diarios más populares en España y se juega de lunes a domingo. Cada apuesta consiste en elegir seis números entre el 1 y el 49. Además, durante el sorteo se extrae un número complementario y un reintegro, claves para determinar algunas categorías de premio.

Resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 4 de junio de 2026

Combinación ganadora: 01, 13, 18, 28, 32 y 44

Complementario: 35

Reintegro: 6

El resultado de la Bonoloto de este jueves se publicará una vez finalizado el sorteo. La web oficial de Loterías y Apuestas del Estado mostraba como último resultado disponible el correspondiente al 3 de junio de 2026, por lo que la combinación del día 4 de junio todavía no figuraba publicada en el momento de la consulta.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Para jugar a la Bonoloto hay que seleccionar seis números del 1 al 49. Los premios se reparten según el número de aciertos obtenidos en la combinación ganadora.

Las principales categorías son:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos más el complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: se devuelve el importe correspondiente de la apuesta

El precio de una apuesta simple es de 0,50 euros, aunque el boleto mínimo debe ser de 1 euro, por lo que se requieren al menos dos apuestas para participar en un único sorteo.

¿A qué hora es el sorteo de la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a partir de las 21:30 horas. Los resultados completos pueden consultarse tras la celebración del sorteo en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que es la única fuente válida para confirmar la combinación ganadora y los premios.

Comprobar la Bonoloto del jueves 4 de junio de 2026

Para saber si un boleto ha sido premiado, es necesario comparar los seis números jugados con la combinación ganadora oficial. También deben revisarse el complementario y el reintegro, ya que pueden determinar premios adicionales o la devolución del importe apostado.

Nota: El resultado debe verificarse siempre en la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Esta pieza puede actualizarse cuando se publique la combinación ganadora definitiva.