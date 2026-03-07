La combinación ganadora del sorteo de este sábado ha recaído en los números 04, 13, 17, 32, 42 y 49, con el 05 como complementario y el 5 como reintegro.

Lotería — El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 7 de marzo de 2026, ha arrojado una nueva combinación de números que mantiene la expectación entre los millones de apostantes de este histórico juego de azar. Los números premiados en la jornada de hoy han sido el 04, 13, 17, 32, 42 y 49. Asimismo, el número complementario ha sido el 05 y el reintegro el 5.

Consolidado como uno de los juegos de mayor raigambre en España, La Primitiva comparte protagonismo con otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado como la Bonoloto y la Lotería Nacional. Con dos citas semanales fijas, los jueves y los sábados, este sorteo destaca por ofrecer premios de gran cuantía que suelen generar un notable interés público.

Un sorteo con más de dos siglos de historia

Los orígenes de La Primitiva se remontan al año 1763, fecha de su primer sorteo. A lo largo de los siglos, el formato ha evolucionado hasta su configuración actual, que exige al jugador seleccionar seis números en una tabla del 1 al 49, además de contar con el número complementario y el reintegro para determinar las diferentes categorías de premios.

La estructura de los galardones es jerárquica, situando en la cima el «Pleno al 6» (acierto de los seis números principales), seguido de categorías inferiores que premian diversas combinaciones hasta llegar al reintegro, que permite recuperar el importe de la apuesta.

El atractivo del bote acumulado

Uno de los principales reclamos de La Primitiva es, sin duda, su bote. Al no existir límites estrictos para su acumulación, las cifras pueden alcanzar niveles extraordinarios si no hay acertantes de la máxima categoría durante varias semanas consecutivas. En este sentido, el registro histórico del sorteo alcanzó su cénit en el año 2015, cuando se repartió un premio récord que superó los 100 millones de euros.

Esta capacidad de acumulación, sumada a su tradición, convierte a La Primitiva en una de las opciones predilectas para quienes buscan cambiar su fortuna a través de los sorteos oficiales del Estado.