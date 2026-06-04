El sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 4 de junio de 2026, se celebra en España con un bote de 9 millones de euros para quienes logren acertar la combinación de máxima categoría. Los participantes podrán comprobar la combinación ganadora, el número complementario, el reintegro y el Joker una vez finalizado el sorteo oficial.

La Primitiva es uno de los juegos de azar más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Su mecánica consiste en elegir seis números del 1 al 49, con el objetivo de acertar los números extraídos en el sorteo correspondiente. Además, se extrae un número complementario y un reintegro, que sirven para determinar distintas categorías de premio.

Resultado de La Primitiva de hoy, jueves 4 de junio de 2026

Combinación ganadora: 16, 25, 32, 35, 38 y 40

Complementario: 18

Reintegro: 9

Joker: 1747075

El resultado de La Primitiva de este jueves 4 de junio de 2026 debe comprobarse siempre en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que es la única fuente válida para confirmar los números premiados, los acertantes y el reparto de premios.

¿A qué hora es el sorteo de La Primitiva?

El sorteo de La Primitiva se celebra los lunes, jueves y sábados. Para este jueves 4 de junio de 2026, el sorteo está previsto en horario nocturno, después del cierre de la venta de apuestas. La participación online para este sorteo figura abierta hasta las 21:15 horas, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para jugar a La Primitiva hay que seleccionar seis números diferentes entre el 1 y el 49. Durante el sorteo se extraen seis bolas que forman la combinación ganadora. Después se obtiene un número complementario y un reintegro, este último entre el 0 y el 9.

Para ganar el premio de Categoría Especial, el jugador debe acertar los seis números de la combinación ganadora más el reintegro. También existen otras categorías de premio para quienes acierten cinco números y el complementario, cinco números, cuatro números o tres números.

Bote de La Primitiva del jueves 4 de junio de 2026

El sorteo de La Primitiva de hoy cuenta con un bote de 9 millones de euros, acumulado al no registrarse ganadores de Categoría Especial en el sorteo anterior.

Además de La Primitiva, los jugadores pueden participar en el sorteo adicional de El Joker, que permite optar a un premio de hasta 1 millón de euros por un importe adicional.

Comprobar La Primitiva del jueves 4 de junio de 2026

Para saber si un boleto ha sido premiado, es necesario comparar los seis números jugados con la combinación ganadora oficial. También deben revisarse el complementario, el reintegro y, en caso de haberlo jugado, el número de El Joker.

Nota: Esta noticia se actualizará cuando se publique la combinación ganadora oficial. La única lista válida es la facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.