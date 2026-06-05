Se informa que, con fecha de hoy, viernes 5 de junio de 2026, se celebra el sorteo correspondiente a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el momento de emisión de este aviso pre-sorteo no han sido publicados ni reseñados los números ganadores. Se recuerda que la extracción y la publicación de los resultados será gestionada y difundida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Se especifica a continuación la información que podrá ser comprobada una vez finalizada la extracción y difundidos los resultados oficiales:

Combinación ganadora: número premiado de cinco cifras y serie.

Existencia de premios complementarios, en su caso, en función de las bases del sorteo.

Determinación del reintegro aplicable a los billetes o cupones participantes.

Modalidades concretas afectadas: modalidades diarias del Cupón y juegos activos vinculados que se encuentren en vigor en la fecha del sorteo.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo se regirá por las normas establecidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para esta convocatoria será objeto de extracción el número premiado compuesto por cinco cifras y la serie correspondiente, conforme a las bases publicadas por el operador.

Se dispone que, además del premio principal derivado de la combinación de cinco cifras y serie, se podrán establecer premios complementarios y reintegros conforme a la normativa aplicable a cada modalidad. Asimismo, se contemplan las modalidades diarias del Cupón y otros juegos vinculados que se encuentren activos en la fecha indicada, cuyos resultados quedarán igualmente sujetos a la publicación oficial por parte del operador.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está prevista para realizarse a lo largo del día; la distribución horaria y el procedimiento serán comunicados y publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de sus canales oficiales. El seguimiento y la consulta de los resultados podrán realizarse en la web oficial del operador:

https://www.juegosonce.es/

Se recomienda atender exclusivamente a las fuentes oficiales para la confirmación de combinaciones, series y cuantías de premio, dado que cualquier información preliminar o no verificada podrá ser objeto de rectificación por el operador.

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados oficiales, la comprobación de billetes y cupones deberá ser realizada conforme a los canales de verificación establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y las condiciones de cada juego. Las reclamaciones y el abono de premios serán gestionados de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos administrativos del operador.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).