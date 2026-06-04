El sorteo de la ONCE de hoy, jueves 4 de junio de 2026, incluye el Cupón Diario y el Super ONCE, dos de los juegos más seguidos por los participantes que buscan comprobar sus números al cierre de la jornada.

El Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves y reparte un premio principal de 500.000 euros para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie del número ganador. El sorteo está previsto a las 21:25 horas y los resultados pueden consultarse posteriormente en los canales oficiales de la ONCE.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 4 de junio de 2026

Número premiado: 95146

Serie: 018

El resultado definitivo del Cupón Diario de la ONCE del jueves 4 de junio de 2026 debe comprobarse siempre en la web oficial de JuegosONCE, que es la fuente válida para confirmar el número premiado, la serie y el reparto de premios.

Resultado del Super ONCE de hoy, jueves 4 de junio de 2026

Combinación ganadora del Sorteo 5:

08, 12, 16, 17, 22, 32, 34, 35, 37, 42, 49, 50, 55, 57, 62, 64, 69, 70, 76 y 80

El Super ONCE es un juego diario en el que se extraen 20 números de una matriz de 80. Los participantes pueden jugar seleccionando diferentes cantidades de números y los premios dependen del número de aciertos y del tipo de apuesta realizada. La ONCE publica los resultados y el histórico de combinaciones en su página oficial.

¿Cómo se juega al Cupón Diario de la ONCE?

El Cupón Diario se basa en un número de cinco cifras y una serie. Para conseguir el premio principal es necesario acertar las cinco cifras del cupón y la serie correspondiente.

Además del primer premio, existen premios secundarios para quienes acierten las cinco cifras sin serie, las cuatro últimas o primeras cifras, tres cifras, dos cifras o la última cifra del número premiado. El cupón tiene un precio de 2 euros.

Premios del Cupón Diario de la ONCE

El premio principal del Cupón Diario asciende a 500.000 euros para el número y serie ganadores. También se reparten premios de menor cuantía, entre ellos 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado y otros premios por terminaciones.

Este sorteo forma parte de la tradición histórica de la ONCE, organización que inició sus sorteos en 1939 con el antiguo Cupón Pro-Ciegos. Con el paso de los años, la oferta se ha ampliado con sorteos como el Cuponazo de los viernes y el Sueldazo de Fin de Semana.

¿Cómo comprobar el resultado de la ONCE de hoy?

Para comprobar si un cupón o una apuesta han sido premiados, hay que comparar los números jugados con los resultados oficiales publicados por la ONCE. En el caso del Cupón Diario, se debe revisar el número de cinco cifras y la serie. En el Super ONCE, es necesario contrastar la combinación jugada con los 20 números extraídos.

Nota: Esta noticia se actualizará cuando la ONCE publique los resultados oficiales del jueves 4 de junio de 2026. La única lista válida es la emitida por la ONCE a través de sus canales oficiales.